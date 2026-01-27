Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, Musul'daki temaslarını değerlendirdi Açıklaması

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ'tan sonra birçok bina ve altyapısının çok ciddi şekilde harap olduğunu belirterek, "En büyük talep o yönde. Altyapı konusunda çok büyük ihtiyaçları var." dedi.

Yazıcıoğlu, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Musul kentinde gerçekleştirdiği temas ile iki şehir arasında imzalanan "Kardeş Şehir Protokolü"nü değerlendirdi.

Temasları sırasında Musul Valisi'nin, iş insanları ve bürokratlara yardımcı olunmasını, bürokratik sürecin hızlandırılması adına Musul Valiliği ile Tokat Belediyesi'nde irtibat ofisleri oluşturulmasını önerdiğini dile getiren Yazıcıoğlu, "Onların en büyük yoğunluğu buradaki turizm. Çünkü Karadeniz coğrafyasını çok seviyorlar ki Tokat da Karadeniz ikliminin olduğu bir coğrafya. Yani hem İç Anadolu hem Karadeniz iklimi. O yüzden bu doğaya bayıldılar." diye konuştu.

Musul'da yapacakları çok iş bulunduğunu aktaran Yazıcıoğlu, "Altyapı, yapı, turizm, işletmecilik anlamında çok iş var. İş adamlarımız, borsamız, ticaret odası geldi. Bütün birim müdürleri, bölge aşiretleri, o bölgede iş yapan iş adamları, Türk iş adamları, hepsinin soruları cevaplandırıldı." ifadesini kullandı.

En büyük endişenin o bölgede "sağlıklı iş yapabilme" olduğunu anlatan Yazıcıoğlu, "'Ödemelerde, ödeme almakta bir sıkıntı yaşar mıyız?' Bunlar normal sorular. Bu soruların hepsine çok samimi cevap buldular. Hiçbir tereddüdün, güvenlik probleminin olmadığını kendi gözleriyle gördüler. Şimdi farklı sektörlerden iş adamlarını, sonra basınımızı götüreceğiz. Onlar buraya gelecek. Yani kardeş şehir protokolünün devam etmesini, havada kalmamasını Abdülkadir Bey, Ninova Valisi çok istiyor." diye konuştu.

Yazıcıoğlu, bölge ile Türkiye'nin tarihi bağları bulunduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Bu kardeşlik protokolü Türkiye için şu dönemde çok anlamlı oldu. Bu hamle, Irak tarafında da Türkiye tarafında da çok geniş yankı uyandırdı. Her açıdan güzel oldu. O yüzden Tokat'ımıza, ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Şimdi orada çok büyük inşaat potansiyeli var. DEAŞ'tan sonra birçok bina ve altyapısı çok ciddi şekilde harabe olmuş. En büyük talep o yönde. Altyapı konusunda çok büyük ihtiyaçları var. Aslında iş adamlarımızın çoğu orada. Kerkük'te, Bağdat'ta var. Sağlık konusunda iş yapan var. Türk iş adamları gelmişler, orada hastane kurmuşlar ve işletiyorlar. Üst yapı çok büyük ihtiyaç. Birçok işletme açmışlar, yeniden revize etmişler. Bunların işletilmesi konusunda Türkiye'den tecrübe istiyorlar."