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Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, gençlere bisiklet hediye etti

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Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen festivalde derslerinde başarılı olan gençlere bisiklet hediye etti.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, gençlere bisiklet hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Herkes İçin Spor Federasyonu ve Tokat Belediyesi işbirliğinde Şehir Parkı'nda "Türkiye'nin Gücü; Gençliği" festivali düzenlendi.

Festivale katılan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, çocuklar ve gençler arasında düzenlenen aktivitelere eşlik ederek onların heyecanına, enerjisine ortak oldu.

Festival kapsamında derslerinde başarılı olan öğrencilere bisiklet hediye eden Yazıcıoğlu, Tokat Belediyesi olarak hayatla eğitimi birleştiren belediyecilik anlayışıyla eğitimin her kademesinde gençlerin yanında olduklarını belirtti.

Bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda farklı bir etkinliğe imza attıklarını belirten Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile ortaklaşa güzel bir festival düzenledik. Sadece gençlerimiz değil, her yaştan vatandaşımız bu festivalde gençlik ve spor faaliyetleriyle buluştular. Bizler göreve geldiğimiz ilk günden itibaren gençlerimizin yanında olmaya, onlar için projeler üretmeye devam ediyoruz. Bizim belediyecilik anlayışımızda toplumun her kesimine, her yaşa özel projeler yer almaktadır. Bunlardan biri de gençlerimizi de yakından ilgilendiren hayat ile eğitimi birleştiren belediyecilik anlayışımızdır. Bu anlayıştan yola çıkarak eğitimin her kademesinde hayata hazırlanan gençlerimize yönelik etkinliklerimiz olacaktır. Bugün bu festival kapsamında derslerinde başarı gösteren değerli gençlerimize, çocuklarımıza bisikletlerini hediye ettik. Bunu inşallah daha da yaygınlaştıracağız. Çünkü sağlık bir yaşam için gençlerimizin, çocuklarımızın bu tür etkinliklerde yer almalarını istiyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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