Togg'la gezintiye çıkan Bakan Kasapoğlu'na bomba teklif: Linea ile takas olur mu?

Makam aracı Togg'la Ankara caddelerinde tur atan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, meraklı vatandaşlara "Nasıl güzel di mi?" diye sordu. Çevredekilere aracın içini de gösteren Bakan Kasapoğlu, "Linea ile takas olur mu?" diye soran gence "Yaparız bir şeyler" diyerek yanıt verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u teslim almasının ardından trafikteki ilk sürüşünü gerçekleştirdi. Kasapoğlu, Bahçelievler 7'nci Cadde'de karşılaştığı vatandaşlarla Togg hakkında sohbet etti.

YOĞUN İLGİ GÖSTERDİLER

Bakan Kasapoğlu'na vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Togg'u yakından inceleyenlere "Beğendiniz mi?" diye soran Bakan Kasapoğlu, otomobilin millete ve ülkeye hayırlı uğurlu olmasını diledi. Bakan Kasapoğlu daha sonra Togg'un önünde vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, meraklı vatandaşlara aracın kapısını da açarak içini gösterdi.

"TAKAS OLUR MU?"

"Bizim Linea var da. Takas olur mu?" diye soran bir gence Kasapoğlu "Yaparız bir şeyler" diyerek yanıt verdi. O anlar gülüşmelere neden oldu.

DİĞER BAKANLAR DA TOGG KULLANMAYA BAŞLADI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım, Orman Bakanı Kirişci, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Togg'u makam aracı olarak kullanmaya başladı. Aracı kullanırken çekilen fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesaplarından paylaşan bakanlar; iyi dileklerini iletmeyi de ihmal etmedi.