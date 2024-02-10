TOBB Havza 25 Mayıs Anaokulu Temeli Atıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Ulusal Eğitime Katkı Protokolü" kapsamında Havza'da yapılacak anaokulu binasının temeli atıldı.

Yaklaşık 2 bin 200 metrekare alanda 1230 metrekare inşaat alına sahip, 2 katlı ve 6 derslikten oluşan TOBB Havza 25 Mayıs Anaokulu inşaat alanında temel atma çalışmalarını inceleyen Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Yakup Akekin, yönetim kurulu üyeleri Alper Gedik ve Recep Teber ile oda sekreteri Arif Altun, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Akekin, okulun TOBB'un Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı, 154 ilçede 154 yeni okul binası yapılmasını kapsayan protokol dahilinde ilçeye kazandırıldığını belirterek, "İlçemizde bu desteği veren TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ve ekibine teşekkür ediyorum. İlçemizin eğitim hayatına katkı sunacak okul binamız hayırlı uğurlu olsun." dedi.