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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Düzce Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti

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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Düzce Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Görüşmede, kentteki ticaret ve sanayi alanındaki gelişmeler konuşuldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Düzce Ticaret ve Sanayi Odasını (DTSO) ziyaret etti.

DTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Vali Selçuk Aslan, Belediye Başkanı Faruk Özlü, Hisarcıklıoğlu, DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık ve DTSO Meclis Başkanı Tanju Acar'ın katıldığı görüşmede, kentteki ticaret ve sanayi alanındaki gelişmeler konuşuldu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de markalaşmış şehirlere bakıldığında vali, belediye başkanı, sivil toplum ve meslek örgütlerinin birlikte hareket ederek bu başarıyı yakaladıklarını belirtti.

Hisarcıklıoğlu, Düzce'nin küçük ama dinamik şehir olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kültürümüzde 'Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır' şeklinde söz vardır. Düzce bir ve beraber hareket ediyor. Aynı şekilde kalpler beraber attıkça o şehir gelişiyor, zenginleşiyor. Allah size müthiş bir coğrafya vermiş. Ben Türkiye'yi gezen bir kardeşiniz olarak söylüyorum; çalışkanlık desen var Düzce insanında. Her türlü bereket var. Bugün Düzce artık sanayi kenti oldu. 3 OSB'niz var, 2 tane daha geliyor haberiniz olsun. Bugün Türkiye'de üretilen 4 bin ürünün 526'sını Düzce'de siz üretiyorsunuz, 87 üründe ise Türkiye'de ilk 3'te yer alıyorsunuz."

Vali Aslan, Hisarcıklıoğlu'nun farklı coğrafyalarda da ülkenin ticaret ve sanayisine katkılarını gördüklerini ifade etti.

Başkan Özlü ise TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun, Türk sanayisi ve ticaret dünyasında önemli görevler yaptığına dikkati çekti.

Eğitimden spora, sanayiden ticarete kadar her alanda kentin kalkınması için çok çalıştıklarına değinen DTSO Başkanı Bıyık da yoğun çalışma programı içerisinde Düzce'ye de yer ayırdığı için Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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