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TMO 2026-2027 Fındık Alım Fiyatını Açıkladı

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- Alım fiyatları, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre kilogram başına Giresun kalite için 255 lira, levant kalite için 250 lira oldu Kabuklu fındık alımlarına 24 Ağustos'ta başlanacak

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2026-2027 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını kilogram başına Giresun kalite için 255 lira, levant kalite için 250 lira olarak duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, belirlenen fiyatlarla, fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amaçlandı.

Bu kapsamda, 2026-2027 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre Giresun kalite için kilogram başına 255 lira, levant kalite için kilogram başına 250 lira oldu.

Yüksek randımanlı fındığa (yüzde 50 randıman üzerindeki her artı 1 randıman için) Giresun kalitede kilogram başına 5,1 lira, levant kalitede kilogram başına 5 lira ilave fiyat verilecek.

Alımlara 24 Ağustos'ta başlanacak

TMO, fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladı.

Kabuklu fındık alımlarına 24 Ağustos'ta başlanacak. 17 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile "https://randevu.tmo.gov.tr" adresinden veya "e-Devlet" üzerinden randevu alınabilecek.

Üreticilerin TMO'ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamaması için fındığı kurutmaya azami özen göstermesi önem taşıyor.

Kaynak: AA
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