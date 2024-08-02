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TMO, 2024-2025 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı

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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2024-2025 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı. Levant kalite fındığın kilogramı 130 TL, Giresun kalite fındığın fiyatı 132 TL olarak belirlendi. TMO'nun fındık alım fiyatlarına ilişkin açıklaması, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

(ANKARA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2024-2025 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı. Levant kalite fındığın kilogramı 130 TL, Giresun kalite fındığın fiyatı 132 TL olarak belirlendi.

TMO'nun fındık alım fiyatlarına ilişkin açıklaması, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

TMO'nun açıklamasında, "belirlenen fiyatların, fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amacıyla, hasat dönemi öncesinde kararlaştırıldığı" belirtildi.

Açıklamaya göre, 2024/2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları; yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre levant kalite için 130 TL/Kg, Giresun kalite için 132 TL/Kg olarak belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının üreticilere vereceği alan bazlı destek, mazot ve gübre desteği ile birlikte düşünüldüğünde ise levant kalite için ortalama fiyat 133 TL/Kg, Giresun kalite için ise 135 TL/Kg olacak.

Ayrıca yüksek randımanlı fındığa (50 randımanın üzerindeki her +1 randıman için) 1,30 TL/Kg ilave fiyat verilecek.

Açıklamada, TMO'nun fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladığı belirtilerek, üreticilerin 12 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile www.tmo.gov.tr adresi ve e-devlet üzerinden randevularını alabilecekleri bildirildi.

TMO: "Üreticilerimiz, rutubetten sıkıntı yaşamamak için kurutmaya azami özel göstermeliler"

Kabuklu fındık alımlarına 19 Ağustos'ta başlanacağı ve alımların önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacağı kaydedilen açıklamada, "Üreticilerimizin TMO'ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri gerekmektedir" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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