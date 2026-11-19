(İZMİR) - TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası, HABAŞ'ta 19 işçinin hayatını kaybetmesine yol açan olayın metalurjik üretim sürecinden kaynaklanmadığını belirterek, çanak değişiminin üretimin durdurulduğu soğuk ortamda gerçekleştirilen bir bakım işlemi olduğunu bildirdi. Açıklamada, olay sırasında ergimiş metal veya su kaçağı bulunmadığı vurgulandı.

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası, Aliğa'daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da elektrik ark ocağının (EAO) çanak değişimi sırasında meydana gelen ve 19 işçinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Oda olarak son günlerde şaşkınlıkla izlediğikleri medyadaki yanlış paylaşımlara karşı mesleki ve toplumsal sorumluluğuk gereği düzeltme yapmak durumunda olduklarını" bildiren odanın açıklamasında, "Elektrik ark ocağı ile çelik üretimi yapan HABAŞ AŞ'de 9 Kasım 2026 tarihinde yürütülen bakım işleri kapsamında yapılan çanak (EAO'nun çelik haznesi) değişimi sırasında çanağı taşıyan vincin yürüme yollarının çökmesi ve çanağın alt taraftaki gaz sistemlerinin üzerine düşerek patlamaya neden olması sonucu sadece demir çelik sektörümüzde değil, dünya genelinde de en feci, vahim facialardan birisi meydana gelmiştir" denildi.

"BU BİR BAKIM OPERASYONUDUR"

Facianın metalurjik üretim sürecinden kaynaklanmadığı vurgulanan açıklamada, çanak değişiminin üretimin durdurulduğu soğuk ortamda gerçekleştirilen bir bakım işlemi olduğu bildirildi.

"Yaşanan faciada resmi makamların yaptığı en son güncellemelere göre 19 emekçinin yaşamlarını kaybettiği, yaralanan emekçilerin tedavilerinin ise devam ettiği" belirtilen açıklamada, yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananların en kısa zamanda sağlığına kavuşması dilendi.

Açıklamada, "Bu facia metalurjik bir veya birkaç prosesten kaynaklı değildir. Ortada ergimiş metal ya da su kaçağı filan yoktur. Çünkü bahse konu çanak değişimi üretim durdurulup, soğuk bir ortamda yapılmaktadır. Böyle bir ortamda metalurjik bir üretim sürecinden bahsedilemez, bu bir bakım operasyonudur" ifadeleri kullanıldı.

Yangının çıkış nedenlerine ilişkin teknik değerlendirmelerin de paylaşıldığı açıklamada, vinç yolu sisteminin çökmesi sonucu gaz hatları ile elektrik kablolarının hasar gördüğünün değerlendirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kayıpların büyük bölümünün nedeninin; EAO'yu besleyen orta düzey basınçlı doğalgaz hatlarının veya oksijen/yakıt hatlarının, mekanik çökme sonucu meydana gelen çarpma ile yırtılması, yüksek akım taşıyan kabloların hasarı ve elektrik akımın atlaması gaz kaçağı ile birleşerek yangına sebep olduğu düşünülmektedir. Emekçi kayıplarımız gaz patlaması ve yayılan ısı dalgası ile yanık kaynaklıdır. Meslek odası olarak hazırladığımız teknik raporda detaylıca açıklayacağımız süreci şöyle özetlemek mümkün; vinç yolu köprü/kiriş sisteminin çökmesi, düşen vinç ve EAO çanağının EAO platformu ve üzerinde bulunan donanımlara hasar vermesi, bu bölgede bulunan EAO brülör sistemi gaz basınç regülasyon valf sisteminin de hasarlanması, elektrik kablolarının kopması, boruların yırtılmasıyla devasa boyutlara çıkan yangının çevrede bakım faaliyetlerini sürdüren emekçilerin katline neden olması. Emekçi kıyımına neden olan süreci yakından takip etmeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA