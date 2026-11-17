(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, HABAŞ'taki patlamaya ilişkin, "Ne zaman ki işçi sınıfının örgütsüzlüğü yeniden bir sorun haline gelmeye başladı, bu olaylarda artış söz konusu oluyor. Kapitalizm bir mikroptur, cinayet işler. İşçileri, insanlığı kapitalizm öldürüyor" dedi.

Okuyan, soL TV'de yayınlanan Komünist Bakış programında yaptığı açıklamada, HABAŞ'taki patlamada yaşamını yitiren işçilerin yakınlarına ve işçilere başsağlığı diledi.

Fabrikadaki denetim konusuna değinen Okuyan, iş güvenliği uzmanlarının genel olarak aracı kurumlar üzerinden çalıştığını, dolaylı ya da doğrudan çalışan bu kişilerin ödemesini işverenin yaptığını anlattı. Denetimin özel kurumlar tarafından yapıldığını vurgulayan Okuyan, şunları söyledi:

"Asıl sorumluluğun devlette ve işçi örgütlerinde olması gerekir. Bu örnekte sendika Türk Metal. Bu kadar büyük olaydan sonra bir doğru dürüst açıklama yapmadılar. Devletin elinde ise böyle işyerlerini denetlemek için müfettişler var. Türkiye'de 2,5 milyonun üzerinde işyeri var, 400-500 müfettiş var. Kim kimi denetleyecek?

Bir de işin ekonomik boyutuna değinmek lazım. Bu şirket çok büyük. Demir çelik alanında üçüncü, ihracatta da birinci. Buradaki üretim kesintisini göze alabilecek bir iktidar yok. İhracat yapılan ülkeler arasında da İsrail var. Ukrayna'ya da giderek artan bir ihracatı var şirketin. Bu katliamdan sonra Ukrayna basınında 'tedarik zincirinde kopma olur mu' haberleri bile çıktı. Özetle bu kadar önemli bir şirketin denetimi zordur, üretimi kesintiye uğrasın istenmez. Bu şirket sistematik bir şekilde üretimini artırmış üstelik.

"ORTADA BİR KAMU DENETİMİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Kamunun denetlemesi gereken bir şirket. Böyle '37 tane iş güvenliği uzmanı var' diyerek çıkamazlar işin içerisinden. Türkiye'nin ihracatında çok büyük bir yer tutan bir şirketten söz ediyoruz. Bunun siyasi anlamı da var. İsrail'e çalışan, çalışmaya devam eden bir gemi var ortada. O gemi daha önce HABAŞ'ın ürünlerini taşımış. Bu kadar önemli bir şirketten söz ediyoruz. Bir şirket önemliyse niye denetlemezsiniz? Denetlemezsiniz çünkü o şirketin önemi sadece ve sadece üretim kapasitesiyle, karlılığıyla ölçülüyor. Ortada bir kamu denetimi söz konusu değil. İşçiler de etkisiz eleman olarak görülüyor. Türkiye'de bu durum kanıksanmış.

İnsanlık, işçi sınıfı aslında ayağa kalkarak, mücadele ederek bu cinayetleri durdurmaya ya da azaltmaya başladı. Ama ne zaman ki işçi sınıfının örgütsüzlüğü yeniden bir sorun haline gelmeye başladı, bu olaylarda artış söz konusu oluyor. Kapitalizm bir mikroptur, cinayet işler. İşçileri, insanlığı kapitalizm öldürüyor. Kar üzerine kurulu bir sistemin herhangi bir şekilde faydalı bir sonuç vermesi imkansız."

"Türkiye Komünist Partisi, HABAŞ örneğinde de devletleştirme önerdi. İktidarın daha iyi denetleyeceğini mi düşünüyorsunuz?" sorusuna Okuyan, şu yanıtı verdi:

"Bu düzende dahi bir devletleştirme sorumluluğu, hesap vermeyi sadeleştirir. Şu anda herkes topu birbirine atıyor. Ev hapsinde olan ve şirketini yalısından rahat rahat yöneten bir patron var. Peki Türkiye'deki bürokrasiden hesap veren var mı? Onlar 'biz denetimi yapıyorduk' dediler.

"HER DURUMDA DEVLETLEŞTİRME İYİDİR"

Devletin sahibi olduğu kamuya ait işletmelerde ise hesap sorulacak yer bellidir. Bu son derece önemli. Sorumsuz iktidar koşullarında bile, özel sektöre göre denetim daha fazladır. Artı sorumluluk doğrudan onlarda olduğu için dikkat ederler. Dolayısıyla her durumda devletleştirme iyidir, bugünkü sistemde dahi.

Ayrıca Türkiye Komünist Partisi tabii ki devletleştirmeyi savunurken aynı zamanda bu toplumda 'başka bir dünya, başka bir ülke, başka bir ekonomik toplumsal sistem mümkündür' fikrini de işlemeye çalışıyor. Yani sosyalist bir ülkede bu denetimsizlik olmaz. O zaman belki bazı şeylere kaza diyebiliriz. Kazanın ötesine gelen şeylerde de hesap sorarız. İnsan hayatıyla kimse oynayamaz."

Kaynak: ANKA