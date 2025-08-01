TKDK Antalya'da IPARD Destekleri ile Tarımda Yenilikler Sunuyor

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Antalya İl İrtibat Ofisi, IPARD desteklerinin ilk kez Antalya'ya ulaşmasını sağladı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı TKDK'nın yürüttüğü IPARD III Programı 7. Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında TKDK Antalya İl İrtibat Ofisi, Antalya'nın farklı ilçelerinde tanıtım toplantıları düzenledi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) düzenlenen lansman toplantısıyla başlayan tanıtım süreci, Elmalı, Aksu, Konyaaltı, Manavgat, Finike, Kumluca ve Korkuteli ilçelerinde gerçekleştirilen etkinliklerle devam etti.

TKDK Antalya İl İrtibat Ofisi'nin bağlı olduğu Isparta İl Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Gülcü, programın Antalya'nın tarım ve kırsal turizmdeki güçlü potansiyelini değerlendirmek için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Program aracılığıyla yerelde üretim ve istihdam artışını desteklemeye devam edeceklerini aktaran Gülcü, Antalya'nın IPARD Programı 7. Başvuru Çağrı Dönemi desteklerinden yararlanabilmesi için en verimli şekilde çalıştıklarını kaydetti.

Program kapsamında başvuru sahiplerine, bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi, bal ve diğer arıcılık ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi, zanaatkarlık ve katma değerli ürünler, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ve yenilenebilir enerji yatırımları alanlarında destek sağlanacağı bildirildi.

Yatırımcıların her bir proje kapsamında en fazla 500 bin avroya kadar uygun harcama gerçekleştirebileceğinin kaydedildiği programda, tutarın yüzde 60 ila yüzde 70'i ise TKDK tarafından hibe olarak karşılanacağı, kadın ve genç girişimciler için pozitif ayrımcılık uygulanarak, başvurularını daha avantajlı koşullarda yapmaları teşvik edileceği vurgulandı.