TJK İzmit Aşım İstasyonunda 2026 sezonunda 19 aygırla 1591 kısrağa hizmet verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kocaeli'de 1973 yılından bu yana kesintisiz faaliyet gösteren Türkiye Jokey Kulübü (TJK) İzmit Merkez Aşım İstasyonu, Türkiye'de İngiliz atı yetiştiriciliğinin önemli merkezleri arasında yer alıyor.

İzmit'teki kırsal Bayraktar Mahallesi'nde 715 dönüm alanda faaliyet gösteren ve 400 ahır kapasitesine sahip tesiste, TJK bünyesindeki aygırların yanı sıra özel yetiştiricilere ait "pansiyoner aygırlar" da bulunuyor.

TJK'nin yetiştiricilik faaliyetlerinin yürütüldüğü ilk harası olan tesis, iklimi, yağış miktarı ve toprak yapısıyla İngiltere'deki safkan İngiliz atı yetiştiriciliğinin yapıldığı bölgelere benzer özellikler taşıyor.

İstasyonun temel faaliyetini ise her yıl ilkbahar döneminde gerçekleştirilen aşım sezonu oluşturuyor. Şubat ayında başlayan sezon, 30 Haziran'da sona eriyor.

İzmit'te bulunan aygırlar, bir sezon içerisinde 1500'ün üzerinde kısrağın aşımında kullanılıyor. Bu kapasitesiyle tesis, Türkiye'deki diğer TJK haraları arasında aşım faaliyetleri bakımından öne çıkıyor.

20 aygır bulunuyor

Tesiste, aralarında uluslararası yarışlarda önemli başarılara imza atmış atların da yer aldığı 20 aygır bulunuyor.

Türk yarışçılığına uzun yıllar hizmet eden Victory Gallop aşım yapmadan emekliliğini burada geçirirken, 2026 aşım sezonunda diğer 19 aygır kullanıldı.

Bu isimler arasında koşu kariyerinde kısa mesafeli sprint yarışlarında önemli başarılara imza atan Cotai Glory, kendisi ve birçok yavrusu G1 koşu galibi olan Quality Road'ın oğlu Klimt, birçok yavrusu G1 koşu galibi olan Commands'ın yavrusu Epaulette yer alıyor.

Özellikle 2026 sezonunda hizmet vermeye başlayan Cotai Glory, 500 bin lirayla istasyondaki en yüksek aşım bedelli TJK aygırı olarak dikkati çekti.

Kulübün en çok talep edilen aygırlarından Epaulette ve Klimt ise geride kalan sezonda 400 bin liralık aşım bedeliyle yetiştiricilik hizmeti verdi.

"İzmit, İngiliz atlarının yetiştirildiği önemli bir bölge"

İzmit Merkez Aşım İstasyonu Müdürü Fatih Dereli, AA muhabirine, tesisin TJK'nin yetiştiricilik faaliyetlerinin yürütüldüğü ilk hara olduğunu ve 1973 yılından bu yana kesintisiz olarak hizmet verdiğini söyledi.

Dereli, İzmit'in diğer yetiştiricilik tesislerinden ayrılan yönlerinden birinin bölgenin iklim ve toprak özellikleri olduğunu belirterek, "Safkan İngiliz atı yetiştiriciliği yapıyoruz. İngiliz atının yetiştiği toprakları, İngiltere'yi baz aldığımızda buradaki hava koşulları, nem, yağış miktarı ve toprak verimliliği açısından İzmit'in büyük benzerlik gösterdiğini görüyoruz. Dolayısıyla geçmişten bugüne İzmit, İngiliz atlarının yetiştirildiği önemli bir bölge." diye konuştu.

İstasyonda 2026 aşım sezonunun 20 aygırla planlandığını anlatan Dereli, bunların 6'sının TJK'ye ait olduğunu, diğer aygırların ise özel yetiştiricilere ait "pansiyoner aygırlar"dan oluştuğunu kaydetti.

Dereli, emekli olan Victory Gallop'un aşım sezonunda kullanılmadığını dile getirerek, "19 aygırla 1591 kısrağa aşım hizmeti verdik. Bunlardan 1173 gebelik elde ettik. Oldukça güzel, verimli bir aşım sezonunu başarıyla tamamladık." ifadelerini kullandı.

Klimt ve Epaulette'e yoğun talep

Bazı aygırlara yönelik talebin önceki yıllara göre belirgin şekilde arttığını belirten Dereli, TJK'nin bu yıl ilk kez yetiştiricilerin hizmetine sunduğu Cotai Glory'nin 500 bin lira aşım bedeliyle sezona başladığını söyledi.

Fatih Dereli, Klimt'in Türkiye'deki dördüncü aşım sezonunu geçirdiğini anlatarak, "Klimt'in tayları koşmaya başladı. Özellikle 2 yaşlı performansları oldukça iyi olduğu için 2026 yılı aşım sezonunda Klimt'e oldukça fazla ilgi oldu. Bunun yanında bir diğer kulüp aygırımız Epaulette'e de yoğun talep vardı." dedi.

Her iki aygır için 120'şer kısraklık kontenjan ilan edildiğini belirten Dereli, başvuruların kontenjanı aşması üzerine kura yöntemine gidildiğini kaydetti.

Dereli, diğer aygırların da sezon boyunca kendileri için belirlenen kontenjanlara ulaştığı bilgisini verdi.

İzmit Merkez Aşım İstasyonu'ndaki çalışmaların yalnızca mevcut yarış sezonuna değil, gelecek yılların yarış atlarına da doğrudan etki ettiğine dikkati çeken Dereli, başarılı aygırların genetik özelliklerinin yeni nesillere aktarılmasının yetiştiriciliğin temel amaçlarından olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA