Tirebolu'da şoförlere yönelik seminer düzenlendi
AA - Kadriye Aydın - Güncel
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Tirebolu Emniyet Müdürlüğünce toplu taşıma araçlarının şoförlerine yönelik seminer organize edildi.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Tirebolu Emniyet Müdürlüğünce toplu taşıma araçlarının şoförlerine yönelik seminer organize edildi.
İlçe Emniyet Müdürü Hakan İbişoğlu, müdürlüğün konferans salonunda gerçekleştirilen seminerde katılımcılara genel trafik konularında bilgi aktardı.
Seminer, şoförlerin sorularının yanıtlanması ve önerilerinin dinlenmesinin ardından tamamlandı.
AA / Kadriye Aydın - Güncel