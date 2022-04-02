Tirebolu'da şoförlere yönelik seminer düzenlendi - Haberler

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Tirebolu'da şoförlere yönelik seminer düzenlendi

AA - Kadriye Aydın - Güncel
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Tirebolu'da şoförlere yönelik seminer düzenlendi

Tirebolu Emniyet Müdürlüğünce toplu taşıma araçlarının şoförlerine yönelik seminer organize edildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Tirebolu Emniyet Müdürlüğünce toplu taşıma araçlarının şoförlerine yönelik seminer organize edildi.

İlçe Emniyet Müdürü Hakan İbişoğlu, müdürlüğün konferans salonunda gerçekleştirilen seminerde katılımcılara genel trafik konularında bilgi aktardı.

Seminer, şoförlerin sorularının yanıtlanması ve önerilerinin dinlenmesinin ardından tamamlandı.

AA / Kadriye Aydın - Güncel

Hisarcık, Tirebolu, Güncel, Haberler

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