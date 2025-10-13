Tiran'da AB-Batı Balkanlar Yatırım Forumu Başladı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da "Avrupa Birliği (AB)-Batı Balkanlar Yatırım Forumu" başladı.

Bölgeden üst düzey temsilcilerin yanı sıra AB yetkililerini ve dünyanın dört bir yanından yatırımcıları bir araya getiren forum, ilk kez düzenleniyor.

Tiran'daki Kongre Sarayı'nda düzenlenen forumun açılışına AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da katıldı.

Von der Leyen, açılışta yaptığı konuşmada, Batı Balkanlar'ın, AB'ye girme yolunda kararlı şekilde ilerlediğini belirterek, bunun ekonomik olarak ne anlama geldiğini bildiklerini söyledi.

AB'nin parçası olan tüm ülkelerin inanılmaz bir ekonomik büyüme yaşadığı ve aynı şeyin Batı Balkanlar'da da olacağı yönündeki inancını paylaşan von der Leyen, bölgedeki ekonomilerin hızlı büyümeye yatkın olduğunu ve Batı Balkanlar Büyüme Planı'nı bundan dolayı tasarladıklarını dile getirdi.

Von der Leyen, "Batı Balkanlar Büyüme Planı, önümüzdeki 10 yılda bölgesel gayrisafi yurt içi hasılasını (GSYİH) ikiye katlamayı hedefliyor, bu nedenle yatırımcılara bugünkü mesajım çok açık; bu fırsatı kaçırmayın. Batı Balkanlar'a yatırım yapmanın tam zamanı." dedi.

Batı Balkanların geleceğinin AB içinde olduğunu vurgulayan von der Leyen, "Bugün iş dünyasına net bir mesaj veriyoruz; Batı Balkanlar'ı seçerseniz Avrupa'yı seçersiniz ve sloganımız bu olmalı." ifadesini kullandı.

Rama: Batı Balkanlar entegre edilmeyi bekleyen bir çözümdür

Başbakan Rama da Avrupa ve Batı Balkanlar tarihinin uzun süredir "beklentiler üzerine" yazıldığını vurgulayarak, hayal kurmaktan hiç vazgeçmediklerini söyledi.

Batı Balkanlar'ın, Avrupa'nın geleceği test edip inşa edebileceği bir alan olabileceğini söyleyen Rama, "Enerji, kritik ham maddeler, yapay zeka altyapısı, ileri teknoloji üretimi; bu Avrupa değer zincirlerini genişletilebilir, çeşitlendirilebilir ve güçlendirilebilir." diye konuştu.

Rama, Batı Balkanlar'ın çözülmesi gereken bir sorun değil, entegre edilmeyi bekleyen bir çözüm olduğunu sözlerine ekledi.

Yarın sona erecek

Forumun ilk gününde, ülkeler arasında anlaşmaların öncüsü niteliğinde olan bölgedeki çeşitli projelere ilişkin niyet mektupları imzalandı.

Bugün ve yarın sürecek forum, bölge ve ötesinden kurum ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla Batı Balkanlar'daki yatırım fırsatlarına odaklanan panel tartışmalarıyla devam edecek.

AB Komisyonu'nun desteklediği forum, Batı Balkan ülkeleri ile AB üye ülkeleri arasındaki ekonomik işbirliğini ve yatırım olanaklarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Arnavutluk hükümetinden yapılan açıklamaya göre, forum, bölgenin AB'yle ekonomik entegrasyonunda stratejik bir an teşkil ediyor ve doğrudan yabancı yatırım çekme, inovasyonu teşvik etme ve Batı Balkanlar'ın ekonomik entegrasyonunu hızlandırma fırsatları sunuyor.