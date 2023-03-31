TIR'dan düşen konteynerler yolu kapattı
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ADIYAMAN'da TIR'la taşınan konteynerler, rüzgarında etkisiyle köprü üzerine devrilerek yolu araç trafiğine kapattı.
ADIYAMAN'da TIR'la taşınan konteynerler, rüzgarında etkisiyle köprü üzerine devrilerek yolu araç trafiğine kapattı.
Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Eğriçay Köprüsü üzerinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen TIR'ın üzerindeki 2 konteyner devrildi. Köprü üzerinde devrilen konteynerleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak yolu araç trafiğine kapattı. Halat bağlanan konteynerlerin iş makinesi yardımıyla TIR'a yerleştirilmesinin ardından yol ulaşıma açıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel