Tır Çarpması Sonucu Vatandaş Hayatını Kaybetti

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde tır çarpması sonucu ağır yararalan İhsan Tüzük, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde tır çarpması sonucu ağır yararalan İhsan Tüzük, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, 1 Haziran Perşembe günü Artuklu ilçesi 15 Temmuz Şehitler Parkı mevkiinde meydana gelmişti. İhsan Tüzük yaya geçidi yoluyla karşıya geçmek isterken tırın çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Sağlık ekiplerinin olaya intikal etmesi sonucu ambulans ile Mardin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Tüzük, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay ile ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği belirtildi. - MARDİN