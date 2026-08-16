Sera Kadıgil: Doğru soru 'Özgür Özel'i alacaklar mı?' değil, 'Siz Özgür Özel'i verecek misiniz?'

Haber: Fatih Bozoğlu

(MUĞLA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, kendisine " Özgür Özel'i de alacaklar mı?" sorularının yöneltildiğini ifade ederek, "Doğru soru ' Özgür Özel'i alacaklar mı?' değil, 'Siz Özgür Özel'i verecek misiniz?'" dedi.

TİP tarafından "Bir Yol Var" başlığıyla düzenlenen halk buluşmalarının Bodrum'daki durağı Barış Meydanı oldu. Buluşmaya TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ve TİP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün konuşmacı olarak katıldı. Etkinliği bazı CHP, Emek Partisi ve SOL Parti temsilcileri de takip etti.

"BU KARANLIK DÜZENİ KABUL ETMEK ZORUNDA DEĞİLİZ"

Etkinliğin açılış konuşmasını TİP Muğla İl Başkanı Rengin Erdoğmuş yaptı. Türkiye'nin ekonomik ve sosyal açıdan zor bir dönemden geçtiğini belirten Erdoğmuş, halkın geçim sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Erdoğmuş, "Bugün burada, memleketimizin içinde bulunduğu karanlıktan kurtulmak için 'Bir Yol Var' demek üzere toplandık" dedi.

Kadınların, gençlerin, emeklilerin ve işçilerin geleceğe kaygıyla baktığını ifade eden Erdoğmuş, "Bu karanlık düzeni kabul etmek zorunda değiliz" diye konuştu.

"TİP'İN BAĞIMSIZLIK, EŞİTLİK, KARDEŞLİK, BARIŞ VE ÖZGÜRLÜKTEN YANA BİR FİKRİ VAR"

TİP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün ise konuşmasına Ankara'da hakları için mücadele eden işçilerin selamını Bodrum'a getirdiğini söyleyerek başladı.

TİP'in siyasi anlayışının bağımsızlık, eşitlik, kardeşlik, barış ve özgürlük temelinde şekillendiğini belirten Ergün, siyasetin sokaktan ve toplumdan kopuk yürütülemeyeceğini savundu. Gezi Direnişi'nin Türkiye'de siyaset yapma biçimini değiştirdiğini ifade eden Ergün, muhalefetin "başımıza iş gelmesin" anlayışıyla hareket etmemesi gerektiğini söyledi.

Ergün, kiracıların, kıyıları korumak için mücadele edenlerin ve Muğla'daki hizmet sektöründe çalışanların örgütlenmesinin önemine dikkati çekti.

"BODRUM'DA DENİZE GİRMEK YETERİNCE ZENGİN DEĞİLSENİZ MÜMKÜN DEĞİL"

TİP Milletvekili Kadıgil de Bodrum'da düzenlenen halk buluşmasına katılan yurttaşlara teşekkür ederek konuşmasına başladı.

Bodrum'da hayat pahalılığı ve ekonomik eşitsizliğin giderek arttığını belirten Kadıgil, geçmişte daha geniş kesimlerin denize ulaşabildiği Bodrum'da bugün ekonomik gücü olmayanların denize girmekte dahi zorlandığını söyledi. Kadıgil, "Şu anda biz Bodrum'dayız ve denize giremiyoruz. Bodrum'da denize girmek, yeterince zengin değilseniz mümkün değil" dedi.

Emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belirten Kadıgil, ekonomik sorunların yalnızca gelir düzeyiyle değil, alım gücündeki düşüşle de ilgili olduğunu ifade etti.

"HASTANELERİN BU HALE GELMESİ TESADÜF DEĞİL"

Kadıgil, ekonomik sorunların yanı sıra iktidarın sağlık sistemindeki dönüşümü de eleştirdi. Hastanelerde yaşanan sorunların tesadüf olmadığını ifade eden Kadıgil, kamu hizmetlerinin giderek piyasalaştırıldığını ileri sürdü.

Yap-işlet-devret modelini de eleştiren Kadıgil, bazı projelerin gerçek maliyetlerinin çok üzerinde bedellerle gerçekleştirildiğini söyledi.

Özel hastanelerin sayısındaki artışa ilişkin rakamlar paylaşan Kadıgil, 2002 yılında Türkiye'deki hastane yatak kapasitesinin yaklaşık yüzde 23'ünün özel hastanelerde bulunduğunu, bu oranın sonraki yıllarda yüzde 35 seviyesine çıktığını söyledi. Kamu hastanelerindeki yatak kapasitesi artışının yüzde 58 olduğunu ifade eden Kadıgil, özel hastanelerdeki yatak kapasitesi artışının ise yüzde 340'a ulaştığına dikkat çekti.

"SEÇİME KAÇ YIL KALDIĞINI TARTIŞARAK ÜLKE YÖNETİLMEZ"

Muhalefet içerisinde yürütülen adaylık ve seçim tartışmalarına da değinen Kadıgil, siyasetin yalnızca seçim dönemlerine sıkıştırılmasını eleştirdi. "Seçime üç sene var, seçime iki sene var. O mu aday olsun, bu mu aday olsun?" tartışmalarının ülkenin gerçek sorunlarının önüne geçmemesi gerektiğini belirten Kadıgil, çözümün toplumun örgütlenmesinden geçtiğini savundu.

Kadıgil, "Bunun yolu bu değil. Bir arada olmak zorundayız. Örgütlenmek zorundayız" dedi.

Kendisinin farklı kentlerde "Özgür Özel'i de alacaklar mı?" sorusuyla karşılaştığını belirten Kadıgil, "Doğru soru 'Özgür Özel'i alacaklar mı?' değil. Doğru soru şu: 'Siz Özgür Özel'i verecek misiniz?'"

Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı dönemindeki koşullarını hatırlatan Kadıgil, bugün yaşanan ekonomik ve siyasi sorunların ağır olduğunu ancak toplumun örgütlenerek bu sorunların üstesinden gelebileceğini kaydetti.

Konuşmasının sonunda umudun kaybedilmemesi gerektiğini belirten Kadıgil, Türkiye'nin sorunlarının çözümünün halkın birlikte hareket etmesinden geçtiğini ifade etti.

Kaynak: ANKA