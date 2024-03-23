TİKA, Şehit Polis Çocukları Yetimhanesi'nde İftar Programı Düzenledi
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan programları kapsamında Şehit Polis Çocukları Yetimhanesi'nde iftar programı düzenledi.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, kurumun ramazan kapsamındaki çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.
TİKA'nın, Somali Polis Teşkilatının şehit olmuş mensuplarının geride bıraktığı 275 yetim çocuğun barındığı Şehit Polis Çocukları Yetimhanesi'nde iftar programı düzenlediği ve bayramlık kıyafet dağıttığı belirtilen açıklamada, ramazan programları kapsamında Somali'de farklı yetimhanelerde benzer programların yapılacağı kaydedildi.