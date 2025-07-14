TİKA, Mamuşa'daki Çiftçilere İlaçlama Makineleri Hibe Etti

TİKA, Mamuşa'daki Çiftçilere İlaçlama Makineleri Hibe Etti
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kosova'nın Mamuşa belediyesindeki 200 çiftçiye 400 litrelik ilaçlama makinesi hibe etti. Törene Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Angılı ve diğer yetkililer katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kosova'nın tek Türk belediyesi Mamuşa'daki 200 çiftçiye 400 litrelik ilaçlama makinesi hibe etti.

Mamuşa Belediyesinin önünde düzenlenen hibe dağıtım törenine, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, TİKA Kosova Koordinatörü Fulya Aslan, Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, kurum temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

Büyükelçi Angılı, konuşmasında Mamuşalı çiftçilerin Kosova genelindeki tüketimin dört katı kadar ürün ürettiğini ve kendisinin de bu ürünleri kullandığını belirtti.

Mamuşalı çiftçilerin ürünlerinin Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini ve Mamuşa'nın ekonomik anlamda daha ileriye gitmeye devam edeceğini umduğunu kaydeden Angılı, "Türkiye Cumhuriyeti olarak önümüzdeki dönemde de Mamuşa'nın, Mamuşalıların yanınızdayız. Sizinle gurur duyuyoruz, size çok önem veriyoruz." dedi.

TİKA Kosova Koordinatörü Aslan, gerçekleştirdikleri projeyle emek yükünü azaltmayı, tarımsal aktiviteyi hızlandırmayı ve verimi arttırmayı hedeflediklerini belirterek, "Umuyorum ki bundan sonraki süreçte de burada üretiminize devam edeceksiniz. Türkiye'nin büyük gönül bağı bulunan siz Mamuşa halkıyla bundan sonra da omuz omuza üretime katkı sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Damka ise konuşmasında TİKA'nın 2004'ten bu yana Kosova'da eğitimden sağlığa, tarımdan altyapıya kadar birçok alanda önemli projelere imza attığını vurguladı.

Belediye Başkanı Krasniç ile makineleri teslim alan Kosovalı çiftçiler, Türkiye ve TİKA'ya teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından, TİKA tarafından "Mamuşa Belediyesi Çiftçilerine Tarımsal Mekanizasyon Desteği Sağlanması" projesi kapsamında, 200 çiftçiye 400 litrelik ilaçlama makinesi dağıtıldı.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
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