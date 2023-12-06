TİKA, Kazakistan'da Türkçe dersi sınıfları kuruyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kazakistan'daki üniversitelerde Türkçe dersi sınıfları açmaya devam ediyor. TİKA, Karagandı şehrindeki E. Buketov Karagandı Üniversitesinde Türkçe dersi sınıfı açtı. Açılış törenine TİKA Başkan Yardımcısı Ümit Naci Yorulmaz, üniversite rektörü, Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri ve öğretim üyeleri katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kazakistan'daki üniversitelerde Türkçe dersi sınıfları kuruyor.

TİKA, bu kez Kazakistan'ın Karagandı şehrindeki E. Buketov Karagandı Üniversitesinde Türkçe dersi sınıfı açtı.

Üniversitenin Yabancı Diller Fakültesi binasında bulunan sınıfın açılış törenine TİKA Başkan Yardımcısı Ümit Naci Yorulmaz, E. Buketov Karagandı Üniversitesi Rektörü Nurlan Dulatbekov, Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ömer İnan, TİKA Kazakistan Koordinatörü Hüseyin Hikmet Özdenoğlu'nun yanı sıra öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Rektör Dulatbekov, burada yaptığı konuşmada, üniversite öğrencileri arasında Türkçeye ilginin yoğun olduğunu belirterek, "Bundan mutluluk duyuyoruz. Bu güzel ve modern sınıfımızın öğrencilerimiz için Türkçe öğrenmeye motivasyon sağlayacağından eminim." dedi.

Yorulmaz da TİKA olarak Kazakistan'da 1995 yılından bu yana çeşitli alanlarda faaliyetlerini sürdürdüklerini anlatarak "Bunların içerisinde eğitim alanındaki projelerin apayrı bir yeri var." diye konuştu.

TİKA'nın bugüne kadar başkent Astana'da ve Çimkent'te Türkçe sınıfları kurduğunu kaydeden Yorulmaz, gelecek dönemlerde diğer şehirlerdeki üniversitelerde de açmaya devam edeceklerini bildirdi.

Yorulmaz, bu sınıflarda Türkçeye ve Türk edebiyatına ilgi duyan öğrencilere yönelik dersler düzenlendiğini belirterek, "Bu gençler sayesinde Kazak-Türk kardeşliği, dostluğu ilelebet olacak. Biz de TİKA olarak böyle bir amacın bir parçası olduğumuz için gerçekten mutluyuz." ifadelerini kullandı.