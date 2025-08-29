TİKA, Endonezya'da 'Uluslararası En İyi Kurumsal Partner' Ödülünü Kazandı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Endonezya'da düzenlenen 2025 Baznas Ödülleri'nde 'Uluslararası En İyi Kurumsal Partner' ödülüne layık görüldü. Ödül, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan'a takdim edildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA, Endonezya Ulusal Zekat Kurumunun (Baznas) düzenlediği 2025 Baznas Ödülleri'nde "Uluslararası En İyi Kurumsal Partner" ödülünü kazandı.

Ödül, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen 2025 Baznas Ulusal Koordinasyon Toplantısı kapsamında, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan'a takdim edildi.

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Küçükcan, burada yaptığı konuşmada, TİKA'nın Endonezya'da ve dünyanın farklı bölgelerinde yürüttüğü projelere dikkati çekerek, "TİKA, yalnızca insani yardım politikamıza katkı sunmakla kalmıyor, eğitimden sağlığa, üretimden ekonomik kalkınmaya kadar desteklediği projelerle Endonezya'da Türkiye'ye duyulan olumlu bakışı güçlendiriyor ve Büyükelçiliğimizin etkisini artırıyor." ifadelerini kullandı.

Baznas Başkanı Prof. Dr. KH. Noor Achmad, zekat gönüllülerinin ve uluslararası ortakların katkılarının önemine değinerek, "Tüm ortaklarımıza ve Endonezya genelindeki Baznas liderlerine en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu çalışma, olağanüstü zekat faaliyetimizin hayati bir parçasıdır." dedi.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
