TİKA'dan Pakistan'da 400 aileye gıda paketi yardımı - Haberler

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TİKA'dan Pakistan'da 400 aileye gıda paketi yardımı

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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TİKA'dan Pakistan'da 400 aileye gıda paketi yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Pakistan'ın Ravalpindi şehrinde ihtiyaç sahibi 400 aileye gıda paketi yardımında bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ( Tika ), Pakistan'ın Ravalpindi şehrinde ihtiyaç sahibi 400 aileye gıda paketi yardımında bulundu.

Ravalpindi'deki Bait-ul Mal kurumunun binasında gerçekleşen törene Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, TİKA İslamabad Koordinatörü Muhsin Balcı ve Pakistanlı yetkililer katıldı.

TİKA İslamabad Koordinatörü Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bait-ul Mal kurumu ile iş birliğinde 400 dar gelirli aileye gıda paketi dağıtıldığını söyledi.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Pakistan, Türkiye, Balcı, TİKA, Güncel, Haberler

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