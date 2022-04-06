TİKA'dan Pakistan'da 400 aileye gıda paketi yardımı
AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Pakistan'ın Ravalpindi şehrinde ihtiyaç sahibi 400 aileye gıda paketi yardımında bulundu.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ( Tika ), Pakistan'ın Ravalpindi şehrinde ihtiyaç sahibi 400 aileye gıda paketi yardımında bulundu.
Ravalpindi'deki Bait-ul Mal kurumunun binasında gerçekleşen törene Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, TİKA İslamabad Koordinatörü Muhsin Balcı ve Pakistanlı yetkililer katıldı.
TİKA İslamabad Koordinatörü Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bait-ul Mal kurumu ile iş birliğinde 400 dar gelirli aileye gıda paketi dağıtıldığını söyledi.
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel