TİKA, Çad'da tarımsal kalkınmayı destekleme programını hayata geçirdi - Haberler

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TİKA, Çad'da tarımsal kalkınmayı destekleme programını hayata geçirdi

AA - Ömer Erdem - Güncel
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TİKA, Çad'da tarımsal kalkınmayı destekleme programını hayata geçirdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Çad'da tarımsal kalkınmayı destekleme çalışmaları kapsamında tamamladığı projelerin açılışını gerçekleştirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Çad'da tarımsal kalkınmayı destekleme çalışmaları kapsamında tamamladığı projelerin açılışını gerçekleştirdi.

Program kapsamında yapımı tamamlanan Abgawiye köyünde "Bereketli Çiftçilik", Kaga köyünde "Daha iyi bir gelecek için birlik" ve Fulga köyünde "Meyve Yetiştiriciliğini Destekleme" projelerinin açılışı Tarımsal Kalkınma Bakanı Kamougue Dene Assoum'un katılımıyla yapıldı.

Program kapsamında çiftçilere güneş enerjili sulama sistemleri, tohum, tarım aletleri ve meyve fideleri hibesi ile depo, hangar yapımı desteği verildi.

TİKA, Çad'da tarımsal kalkınmayı destekleme programını hayata geçirdi

TİKA, Çad'da tarımsal kalkınmayı destekleme programını hayata geçirdi

AA / Ömer Erdem - Güncel

TİKA, Çad, Güncel, Haberler

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