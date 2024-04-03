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TİKA Başkanı Kerkük'te Türkmen liderle görüştü

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan ile görüştü.

Kayalar ve Turan, Kerkük'te ITC Başkanlık binasında gerçekleşen görüşmede TİKA'nın Kerkük ve Irak genelindeki projelerini ele aldı.

Kerkük'te Türkmen Kardeşlik Okulu Müzik Salonu'nun açılışını yapan Kayalar, TİKA tarafından onarılan tarihi Kerkük Kayseri Çarşısı'nı ve Kerkük Kalesi'ni gezdi.

TİKA Başkanı Kayalar, Kerkük'teki ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi dağıtımında bulundu ve Kerkük merkezli Türkmeneli Televizyonunu ziyaret etti.

Kayalar, Bağdat ve Erbil'de de temaslarda bulunmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Serkan Kayalar Hasan Turan Kerkük Irak Politika Güncel Haberler

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