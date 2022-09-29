Haberler ›› Güncel ›› Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının 1 Ekim'den itibaren haftanın bir günü kapalı olması uygulamasını 1 Ocak 2023'e erteledi - Haberler

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