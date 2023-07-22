Ticaret Bakanı Ömer Bolat: İstanbul Havalimanı'nda büyük uyuşturucu operasyonu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrük Muhafaza Birimlerinin İstanbul Havalimanı Kargo Bölümünde gerçekleştirdiği operasyonda, Güney Amerika çıkışlı ve yurtdışına transit gönderilen iki kargoda toplam 427 kg uyuşturucu metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Bolat, operasyonda emeği geçen mesai arkadaşlarını tebrik etti.