Ticaret Bakanı Ömer Bolat: İstanbul Havalimanı'nda büyük uyuşturucu operasyonu
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrük Muhafaza Birimlerinin İstanbul Havalimanı Kargo Bölümünde gerçekleştirdiği operasyonda, Güney Amerika çıkışlı ve yurtdışına transit gönderilen iki kargoda toplam 427 kg uyuşturucu metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Bolat, operasyonda emeği geçen mesai arkadaşlarını tebrik etti.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat : "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza Birimlerince İstanbul Havalimanı Kargo Bölümünde gerçekleştirilen operasyonda, Güney Amerika çıkışlı ve yurtdışına transit gönderilen iki kargoda toplam 427 kg uyuşturucu metamfetamin ele geçirilmiştir. Operasyonda emeği geçen değerli mesai arkadaşlarımızı candan tebrik ederim." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel