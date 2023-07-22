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Ticaret Bakanı Ömer Bolat: İstanbul Havalimanı'nda büyük uyuşturucu operasyonu

Güncel Haberler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrük Muhafaza Birimlerinin İstanbul Havalimanı Kargo Bölümünde gerçekleştirdiği operasyonda, Güney Amerika çıkışlı ve yurtdışına transit gönderilen iki kargoda toplam 427 kg uyuşturucu metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Bolat, operasyonda emeği geçen mesai arkadaşlarını tebrik etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat : "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza Birimlerince İstanbul Havalimanı Kargo Bölümünde gerçekleştirilen operasyonda, Güney Amerika çıkışlı ve yurtdışına transit gönderilen iki kargoda toplam 427 kg uyuşturucu metamfetamin ele geçirilmiştir. Operasyonda emeği geçen değerli mesai arkadaşlarımızı candan tebrik ederim." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Havalimanı Ömer Bolat Güncel Haberler

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