Ticaret Bakanı Ömer Bolat Denizli'de Ziyaretlerde Bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Denizli'de ziyaretlerde bulundu.

Denizli İhracatçılar Birliği tarafından düzenlenen "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" programının ardından Denizli Valiliğine geçen Bolat, Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol üyelerince karşılandı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bolat, Vali Coşkun'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada, köklü ticaret ve turizm geleneğiyle öne çıkan Denizli'de bulunmaktan ve üretici, girişimci, sanayici ile iş dünyasıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına giderek İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve partililerle görüşen Bolat, ardından MHP İl Başkanlığına geçerek İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ile bir araya geldi.

Ziyaretlerde, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök'ün yanı sıra diğer ilgililer de hazır bulundu.