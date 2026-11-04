Ticaret Bakanı Bolat, Barikat'a Ağustos 2024'ten sonra destek verilmediğini söyledi

(TBMM) - YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, "fon kriziyle gündeme gelen Astor Enerji ve Barikat Siber Güvenlik'in Ticaret Bakanlığı'ndan destek aldığı" iddiasını gündeme getirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tera Teknoloji'nin Barikat Siber Güvenlik'e Ağustos 2024'te ortak olduğunu, bu tarihten sonra şirkete yeni destek verilmediğini söyledi. Bolat ayrıca, E-TURQUALITY desteğinin verildiği tarihi ise araştıracaklarını belirtti.

AK Parti Samsun Milletvekili ve Komisyon Başkanı Mehmet Muş'un başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2027 Yılı Ticaret Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşüldü.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, "fon kriziyle gündeme gelen Astor Enerji ve Barikat Siber Güvenlik'in Ticaret Bakanlığı'ndan destek aldığı" iddiasını gündeme getirdi. Özlale, şunları kaydetti:

"Bu fon kriziyle gündeme gelen şirketlere sizlerin destek verip vermediğine baktık. Astor Enerji, TURQUALITY desteği almış sizden. Astor'da bir piyasa manipülasyonu var ama burada en önemlisi, Barikat Siber Güvenlik. Barikat Siber Güvenlik sizden E-TURQUALITY desteği almış, 28 Mart 2023'te. Barikat Siber Güvenlik'in sahibi kim? Tera ve Emre Tezmen. Barikat Siber Güvenlik kamu kurumlarından 650 milyon liralık kamu ihalesi almış. Şu anda bir suç örgütünün lideri olarak içeride. 2023 yılında siber güvenlik şirketi olarak E-TURQUALITY desteği almış. Burada diğer şirketler de var. Bunlarla ilgili Bakanlığınız bizlere bir açıklama yaparsa çok seviniriz."

Bütçe görüşmelerinde söz alan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Özlale'nin açıklamalarının ardından konuyu araştırdıklarını belirterek Tera Teknoloji'nin Barikat Siber Güvenlik'e Ağustos 2024'te ortak olduğunu, Rekabet Kurulu'nun da bu ortaklığı Eylül 2024'te onayladığını söyledi. Bolat, "O tarihten sonra aldığı yeni bir destek yok" dedi.

Özlale'nin desteğin ne zaman kesildiğini yeniden sorması üzerine Bolat, 2024 veya 2025 yılında Tera Teknoloji ya da Tera grubu hakkında bir soruşturma bulunmadığını ifade etti. Bolat, "16 Eylül 2026'dan sonra veya Tera'yla ilgili konu ortaya çıktıktan sonra verilmiş bir destek yok, yani o dönemde" dedi.

Ümit Özlale'nin, "E-TURQUALITY desteğini ne zaman aldı" sorusuna da Bolat, "Onu bir araştıralım, bakalım" diyerek yanıtladı.

Kaynak: ANKA