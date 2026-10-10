Ticaret Bakanı Bolat, 115 kooperatife 65 milyon lira hibe desteği vereceğini duyurdu

KÜLTÜR ve Sanatla Büyüyen Ticaretin Hikayesi Forumu'nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bu zor coğrafyada sürekli olarak böl-parçala yönet taktikleriyle şiddetli çatışmalar ve bölgesel sorunlar, iç sorunlar ülkeleri sürekli yormakta ve geri bırakmakta. Bunun örneklerini etrafımızda maalesef görüyoruz. Türkiyemiz 24 yıldır Allah'a şükürler olsun ki bu başarılı performansı elde etti, başardı. Bize bağlı 12 bin kooperatif ve yaklaşık 2 milyon kooperatif ortağı bulunmakta. Bu yıl 54 ilimizden 115 kooperatifin 126 projesine 65 milyon lira hibe desteği sağlanmasına karar verdik. Bu destekler 2021 yılından beri devam etmektedir. Aynı zamanda kadın kooperatiflerinin pazarlama sorunlarını aşmaları için e-ticaret şirketleriyle protokol yaptık" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu iş birliğiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen 'Kültür ve Sanatla Büyüyen Ticaretin Hikayesi Forumu'na katıldı. Foruma Bakan Bolat'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili İskender Pala, İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe, oyuncu Hülya Koçyiğit, sektör temsilcileri ve davetliler katıldı.

Kamu, akademi, iş dünyası ve sanat camiasını bir araya getiren forumda, Türk markalarının küresel rekabet gücünün artırılması ele alındı. Ahilik mirası, tasarım, e-ihracat ve yaratıcı endüstriler başta olmak üzere kültür ve sanatın ticarete katkısı değerlendirildi.

'14 MİLYAR DOLARLIK HİZMETLER İHRACATINI 125,5 MİLYAR DOLARA TAŞIDIK'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "238 milyarlık milli gelirleri Haziran itibarıyla 1.7 trilyon dolara taşımak kolay değil. 36 milyar dolarlık bir mal ihracatını 284 milyar dolara Eylül itibarıyla taşımak kolay değil ve özellikle baktığımızda 14 milyar dolarlık hizmetler ihracatını 125,5 milyar dolara taşımak kolay değil. Çünkü bu zor coğrafyada sürekli olarak böl-parçala yönet taktikleriyle şiddetli çatışmalar ve bölgesel sorunlar, iç sorunlar ülkeleri sürekli yormakta ve geri bırakmakta. Bunun örneklerini etrafımızda maalesef görüyoruz. Türkiyemiz 24 yıldır Allah'a şükürler olsun ki bu başarılı performansı elde etti, başardı. Bize bağlı 12 bin kooperatif ve yaklaşık 2 milyon kooperatif ortağı bulunmakta. Kadın kooperatifleri Ticaret Bakanlığı'nı çok iyi bilirler. Biz de, onlara iş kurmalarında hibe desteği, eleman çalıştırma desteği, fuarlara katılım desteği veriyoruz. Bu anlamda, bu yıl 54 ilimizden 115 kooperatifin 126 projesine 65 milyon lira hibe desteği sağlanmasına karar verdik. Bu destekler 2021 yılından beri devam etmektedir. Aynı zamanda kadın kooperatiflerinin pazarlama sorunlarını aşmaları için e-ticaret şirketleriyle protokol yaptık. E-ticaret şirketleri üzerinden yapılacak kadın kooperatif ürün satışlarında, komisyonun indirilmesi noktasında, önemli bir katkımız oldu. E-ticaret kanallarında en az yüzde 1'lik bir kadın kooperatif ürünlerine pay ayrılmasını getirdik. Bunu aynı zamanda marketler için de yapıyoruz. Marketlerde, raflarda en az yüzde 1 kadın kooperatiflerinden alınacak ürünlerin yer almasını sağlamış oluyoruz" dedi.

'80 BİN 150 ADET KÜLTÜR VE TABİAT VARLIĞININ YURT DIŞINA KAÇIRILMASI ENGELLENDİ'

Bakan Ömer Bolat, "Kültür varlıklarımızın korunması konusunda, Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılıkla Mücadele Genel Müdürlüğümüzün önemli çalışmaları var. Çünkü, bir hazine kadar zengin olan tarih, kültür, sanat zenginliğimizi, maalesef yurt dışında kaçak yollarla çıkarmaya çalışan organize suç şebekeleri oluyor. Bunlarla mücadelede de ciddi bir mesafe, ilerleme sağladık. Gümrük Muhafaza birimlerimiz son 5 yılda, 2026 Eylül sonu itibariyle, bir hafta öncesine kadar olan süreçte tam 133 yakalama olayı gerçekleştirdiler ve 80 bin 150 adet kültür ve tabiat varlığımızın yurt dışına kaçırılması engellenmiş oldu. Çünkü bize göre bir kültür ve tarihi eser yalnızca maddi değeri olan bir eşya değil, aziz ve necip milletimizin tarihi ve bugünün hafızasıdır. Bunun kaybolmasına izin veremeyiz, asla. Kültür varlıklarımızı korumak da Ticaret Bakanlığı'nın ödevlerinden bir tanesi olarak kabul ediyor ve bunun için hızla çalışıyoruz" diye konuştu.

'DÜNYANIN HER YERİNDE TÜRK FİLMLERİ İZLENİR HALE GELDİ'

Bakan Bolat, "Son 15 yıllık süreçte; dünyanın her tarafında Türk filmleri izlenir hale geldi. Günlük 1 milyar seyirci var ve dünyada Güney Kutbu'na en yakın kara parçası olan Şili'de bile günde 24 tane Türk filmi izlendiğini Şili Dışişleri Bakanı'ndan öğrenmiştim. İspanya'da çok sayıda kanalda her gün Türk filmlerinin izlendiğini biliyoruz. Benzer şekilde Endonezya'da, Avustralya'da, Asya'da, Afrika'nın her tarafında, Orta Doğu'nun her tarafında, Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Orta Avrupa'da, Akdeniz coğrafyasında çok güçlü izleyici kitlesi olan filmler, aslında Türkiye açısından önemli bir tanıtım mecrası olarak büyük bir önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

'HELALİNDEN RIZKIMIZI KAZANMAMIZ LAZIM'

İstanbul Valisi Davut Gül, "Bizde ekmek kutsaldır. İnsanların aşına, işine, geçimine karışılmaz ve onların helalinde kazançlarıyla ilgili bir geleneğimizden gelen kutsama var. Aslında yaptığımız işi öyle bir titizlikle yapacağız ki tıpkı sanattaki gibi, kültürdeki gibi kusursuzluğu amaçlayan, en iyisini yapmaya amaçlayan ve ticaret yaparken de bu anlamda tıpkı bir sanatmış gibi, ekmeği bir sanat edasıyla, ahşabı bir sanat edasıyla, kumaşı bir sanat gibi işleyerek helalinden rızkımızı kazanmamız lazım. Kazandık rızkımızı, daha önemlisi şu: Kültüre, sanata ticaret erbabının para harcaması, sahip çıkması ve kendi içerisinde sanatçının, müteşebbisin, toplumun birbiriyle irtibatının olduğu bir yapının oluşması lazım. Bu mümkün mü? Mümkün olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Dünyanın birçok yerinde bu böyle. Bizde geçmişimize baktığımızda bunun zaman zaman uygulandığını görüyoruz" dedi.

'İÇİNE DOĞDUĞUMUZ KÜLTÜRÜ SAHİPLENDİĞİMİZ ÖLÇÜDE MEDENİYETE YÜRÜRÜZ'

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili İskender Pala, "Kültür dediğimiz şey geçmişten bugüne kadar getirebildiğimiz bütün birikimimizdir. Kimliğimizi oluşturan, bizi anlamlandıran ve bizi biz yapan alandır. Kültür doğuştan var olan bir şey değil. Biz bir kültürün içine doğarız ve içine doğduğumuz kültürü sahiplendiğimiz ölçüde medeniyete yürürüz. Çünkü medeniyetin yüzü geleceğe bakar. Kültürün geçmişten alıp getirdiklerini geleceğe, medeniyete sunamazsak, kendimiz olamazsak, üretimlerimizde kendimizi ifade edemezsek, kendi hikayelerimizi insanlarla her alanda buluşturamazsak, başarılı olmamız mümkün değil" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı