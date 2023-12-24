Tianmen Dağı'ndan çeşitli görüntüler

Çin'in iç kesimlerindeki Hunan eyaletinin Zhangjiajie şehrinde bulunan Tianmen Dağı'nı hafif bir sis sararken, ziyaretçiler buz tutmuş dağ patikasında gezintinin keyfini çıkarıyor.

Ağaç tepelerinde parıldayan buz çiçekleri ise bu dağ zirvesinin kış güzelliğini daha etkileyici hale getiriyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zhangjiajie'den bildiriyor. (XHTV)