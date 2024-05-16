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Tianjin Uluslararası Kruvaziyer Ana Limanı 100.000'in üzerinde yolcuya ev sahipliği yaptı

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Tianjin Uluslararası Kruvaziyer Ana Limanı, Çarşamba günü Dream adlı kruvaziyer gemisinin hareket etmesiyle birlikte 2024'ün başından bu yana 100.000'in üzerinde uluslararası kruvaziyer yolcusuna ev sahipliği yapmış oldu.

TİANJİN, 16 Mayıs (Xinhua) -- Tianjin Uluslararası Kruvaziyer Ana Limanı, Çarşamba günü Dream adlı kruvaziyer gemisinin hareket etmesiyle birlikte 2024'ün başından bu yana 100.000'in üzerinde uluslararası kruvaziyer yolcusuna ev sahipliği yapmış oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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