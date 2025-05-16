THY, Kazakistan Uçuşlarının 20. Yılını Kutladı

THY, Kazakistan Uçuşlarının 20. Yılını Kutladı
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Türk Hava Yolları, Kazakistan'ın başkenti Astana'ya uçuşlarının başlamasının 20. yılını kutlamak için bir tören düzenledi. Kazakistan'daki THY yetkilileri, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi ve diğer davetlilerin katıldığı etkinlikte, geçmişteki uçuşların gelişimi ve gelecekteki kazak şehirlerine uçuş hedefleri hakkında bilgi verildi.

Türk Hava Yollarının (THY), Kazakistan'ın başkenti Astana'ya uçuşlarının başlamasının 20. yılı törenle kutlandı.

Astana'daki bir otelde THY Astana Genel Müdürü Engin Akbaş ve eşi Çiğdem Akbaş'ın ev sahipliğinde düzenlenen kutlama törenine, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Kazakistan Ulaştırma Bakan Yardımcısı Talgat Lastayev, THY Orta ve Güney Asya Bölge Başkan Yardımcısı Sinan Dilek'in yanı sıra Kazakistan havacılık sektörü yetkilileri, THY ile ortak çalışan seyahat acentelerinin temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Türk Hava Yollarının tanıtım filminin gösterilmesiyle başlayan törende, başkent Astana'ya uçuşların başlamasının 20. yılına özel hazırlanan pasta kesildi. Ayrıca bu süre zarfında THY'nin Astana ofisinde çalışan görevlileri başta olmak üzere ortak işbirliği yapan şirketlere teşekkür plaketleri takdim edildi.

THY Astana Genel Müdürü Akbaş, törende AA muhabirine yaptığı açıklamada, THY olarak ilk uçuşlarını Kazakistan'ın bağımsızlığını kazanmasından hemen sonra 1992 yılında o dönem başkent olan Almatı'ya yaptıklarını söyledi.

Akbaş, 2005 yılında ise ülkenin şimdiki başkenti Astana'ya uçuş başlattıklarını belirterek, "İlk başta haftada 2 sefer olarak başladığımız Astana seferlerimiz şu anda 11'e çıktı. Bu seferlerden 5 tanesi geniş gövdeli olarak icra edilmektedir." diye konuştu.

THY'nin Kazakistan'da Astana ve Almatı'nın yanı sıra Aktau ve Türkistan'a da uçuşları bulunduğunu kaydeden Akbaş, 16 Haziran'dan itibaren ülkenin "petrol başkenti" olarak bilinen önemli sanayi merkezlerinden Atırau şehrine uçmaya başlayacaklarını duyurdu.

Akbaş, halihazırda THY olarak Kazakistan'a toplamda 29 sefer gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kazakistan'ın bütün şehirlerine uçuşlar başlatma gibi hedefimiz var. Çünkü Kazakistan büyüyen ve Orta Asya coğrafyasının en modern ülkesidir. 1992'den beri uçaklarımızla taşınan yolcu sayısı milyonları aşmıştır." ifadesini kullandı.

Türk mutfağından çeşitli lezzetlerin ikram edildiği kutlama etkinliği çekiliş töreniyle sona erdi.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
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