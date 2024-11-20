THY'nin yüz tanıma sistemiyle hızlandırılmış boarding uygulaması başladı

Türk Hava Yolları (THY) boarding işlemleri artık yüz tanıma sistemi ile yapılacak. Proje ilk olarak ABD'de Miami ve Boston Havalimanlarında THY uçuşlarında denenirken, yakın bir zamanda sistem İstanbul, İzmir ve Seul'da uygulanacak.

Dijitalleşmede önemli adımlar atan THY, uçağa biniş süreçlerini yüzde 50 daha hızlandırmak için önemli bir projeyi devreye soktu. Proje kapsamında uçağa biniş öncesi manuel olarak yapılan boarding işlemleri artık yüz tanıma sistemiyle gerçekleştirilecek. Sistem ilk olarak ABD'de Miami ve Boston Havalimanı'nda THY uçuşlarında denendi ve başarılı oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan THY Genel Müdür Yardımcısı Kerem Kızıltunç, "Dijitalleşmede liderlik basamaklarını tırmanmaya devam eden Türk Hava Yolları, biyometrik yolculuğa başlıyor. Miami ve Boston'da başlayan projemiz, biniş sürelerinde yüzde 50'ye varan hızlandırma imkanı sağlıyor. Yakında Seul, İzmir ve İstanbul'da da devreye almayı planladığımız temassız biniş süreçlerini yeni istasyonlar ve yeni yetkinlikler takip edecek" dedi.