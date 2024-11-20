Üye Girişi
Haberler

THY'nin yüz tanıma sistemiyle hızlandırılmış boarding uygulaması başladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Hava Yolları, yüz tanıma teknolojisi ile boarding işlemlerini %50 oranında hızlandıracak. Sistem, ilk olarak ABD'de denendi ve yakın zamanda İstanbul, İzmir ve Seul'da uygulanacak.

Türk Hava Yolları (THY) boarding işlemleri artık yüz tanıma sistemi ile yapılacak. Proje ilk olarak ABD'de Miami ve Boston Havalimanlarında THY uçuşlarında denenirken, yakın bir zamanda sistem İstanbul, İzmir ve Seul'da uygulanacak.

THY'den yüz tanıma sistemiyle hızlandırılmış boarding uygulaması

Dijitalleşmede önemli adımlar atan THY, uçağa biniş süreçlerini yüzde 50 daha hızlandırmak için önemli bir projeyi devreye soktu. Proje kapsamında uçağa biniş öncesi manuel olarak yapılan boarding işlemleri artık yüz tanıma sistemiyle gerçekleştirilecek. Sistem ilk olarak ABD'de Miami ve Boston Havalimanı'nda THY uçuşlarında denendi ve başarılı oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan THY Genel Müdür Yardımcısı Kerem Kızıltunç, "Dijitalleşmede liderlik basamaklarını tırmanmaya devam eden Türk Hava Yolları, biyometrik yolculuğa başlıyor. Miami ve Boston'da başlayan projemiz, biniş sürelerinde yüzde 50'ye varan hızlandırma imkanı sağlıyor. Yakında Seul, İzmir ve İstanbul'da da devreye almayı planladığımız temassız biniş süreçlerini yeni istasyonlar ve yeni yetkinlikler takip edecek" dedi.

THY'den yüz tanıma sistemiyle hızlandırılmış boarding uygulaması

THY'nin yüz tanıma sistemiyle hızlandırılmış boarding uygulaması başladı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı

Nasuh Mahruki tutuklandı

 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede

Bakan Yerlikaya, öfke patlaması yaşayan CHP'lilerin ortasında kaldı

 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! İlk sanıktan ilişki itirafı

Skandalın içinde aşk da varmış! Sanık hemşireden ilişki itirafı
Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor

Köfteci Yusuf yeni sektöre giriyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Nasuh Mahruki tutuklandı mı, neden tutuklandı? Nasuh Mahruki suçu nedir? Nasuh Mahruki'nin tutuklanma sebebi nedir? Eski AKUT Başkanı kimdir? Nasuh Mahruki kimdir? Nasuh Mahruki kaç yaşında, nereli? Duygu Kiraz kimdir, öldü mü? Duygu Kiraz neden öldü? MASTERCHEF FETTUCCINE ALFREDO TARİFİ! Fettuccine Alfredo nasıl yapılır, Fettuccine Alfredo malzemeleri neler? Türkiye kar haberleri: Bu hafta sonu kar yağacak mı? Meteoroloji'den 5 ile kar uyarısı! Genç kızların çalıştığı kıraathane nerede? Kıraathane olayı nedir? A101 21 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 21 Kasım Perşembe A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? Masterchef'te 150 Bin liralık ödülü kim kazandı? Masterchef'te ödül oyunu kazananı kim? Sözleşmeli Öğretmenlik tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.