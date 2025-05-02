THKP-C/Devrimci Hareket Operasyonu: 14 Gözaltı

Konya merkezli 3 ilde, THKP-C/Devrimci Hareket silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüte finans sağlamak, örgüte üye kazandırmak, suç içeriği taşıyan pankart asmak, yasaklı yayın bulundurmak, izinsiz gösteri ile yürüyüşlere katılmak gibi suçlara karıştığı tespit edilenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, Konya, Ankara ve Elazığ'da belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.