Thai Airways, İstanbul Havalimanı'na ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Tayland'ın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Thai Airways (THAI), Bangkok'tan İstanbul Havalimanı'na tarifeli seferlere başladı. THAI'nin ilk uçuşuyla birlikte İstanbul Havalimanı'nın ev sahipliği yaptığı hava yolu şirketi sayısı 99'a yükseldi.

Bangkok Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı merkezli Thai Airways'in ilk seferini 321 koltuklu ve 2 Sınıflı A350-900 tipi uçağıyla TG900 sefer sayısıyla gerçekleştirdi. Dün 23: 45'te Bangkok'tan kalkan uçak, bu sabah 06.05'te İstanbul'a indi. TG901 sayılı İstanbul Bangkok uçuşunu gerçekleştirecek uçak ise bugün 16.30'da İstanbul'dan hareket edecek.

Operasyonlarına 1960 yılında başlayan Thai Airways, küresel havayolu birliği Star Alliance'ın kurucu üyeleri arasında yer alıyor. Tayland'ın en büyük filosuna sahip, ulusal bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi olan Thai Airways, Bangkok'taki merkezi üzerinden Avrupa ile Asya Pasifik, Kuzey Asya, Güneydoğu Asya ve Avustralya arasında kapsamlı bir bağlantı kuruyor. Bangkok'tan İstanbul'a günlük olarak düzenlenen direkt uçuşların eklenmesiyle turizminin canlanmasına katkı sağlanırken, İstanbul Havalimanı'nın 'küresel aktarma merkezi' ve 'süper hub' olma potansiyeli her geçen gün artıyor.

"CUMHURİYETİN 100. YILINDA 100 HAVAYOLU"

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın CEO'su Selahattin Bilgen, Thai Airways ile İstanbul Havalimanı'nın ev sahipliği yaptığı 99. havayolu şirketi olduğunu belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına ithafen 2023 sonuna kadar 100 havayolu şirketiyle çalışmaya başlama hedefinin altını çizen Bilgen, "Star Alliance üyesi olan Thai Airways International'ı İGA İstanbul Havalimanı'nda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Ayrıca, Thai Airways International yolcuları, Türk Hava Yolları'nın geniş ağı sayesinde Avrupa ve Afrika'ya da kolayca seyahat edebilecekler. Thai Aiways International'ın aramıza katılmasıyla birlikte, havalimanımızın Tayland, Güney Asya ve Avustralya'dan daha fazla uçuşa ev sahipliği yapmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.