Haberler

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 aktif hakemin 152'si bahis oynuyor

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 aktif hakemin 152'si bahis oynuyor Haber Videosunu İzle
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 aktif hakemin 152'si bahis oynuyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu gerçekleştirdiği basın toplantısında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Hakemlerin bahis oynadığını tespit ettiklerini belirten Hacıosmanoğlu, "Temiz ve ahlaklı Türk futbolu için kendi içimizde hakem camiasıyla başladık. Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor" dedi.

  • Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı bulunuyor.
  • 571 aktif hakemin 152'si aktif olarak bahis oynuyor.
  • 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı tespit edildi.
  • 42 hakemin 1000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı belirlendi.
  • Hakemler 6222 sayılı yasaya göre 5 yıllık sınırlama ile disiplin kuruluna sevk edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu gerçekleştirdiği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu açıklamasında Türk futbolunun en çok tartışılan konusu olan hakemlerle alakalı bomba ifadeler kullandı.

571 AKTİF HAKEMİN 152'Sİ BAHİS OYNUYOR

Hakemlerin bahis oynadığını ve bahis hesapları olduğunu tespit ettiklerini belirten İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bizim aylardır devletin kurumlarıyla beraber çalıştığımız, yıllardır kulüplerimizi yönetenlerden, sporun duayenlerine Türk futbolunun yozlaşmasına sebep açtığı nedenleri sırasıyla söylediler. Bir atasözü var 'Silah çıktı mertlik bozuldu' diye. Yıllardır dile getirilen bahis çıktıktan sonra Türk futbolunda yozlaşmanın, ahlaksızlığın boyutunu tartıştık yıllarca. Biz TFF olarak kendi bahçemizden yola çıktık. Türk futbolunun gerçekten değişime ihtiyaç olduğu, ahlak ve düzen için bazı doneler vereceğim. Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor" dedi.

"SİLAH ÇIKTI MERTLİK BOZULDU"

Açıklamalarına devam eden İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bizim aylardır devletin kurumlarıyla beraber çalıştığımız, yıllardır kulüplerimizi yönetenlerden, sporun duayenlerine Türk futbolunun yozlaşmasına sebep açtığı nedenleri sırasıyla söylediler. Bir atasözü var 'Silah çıktı mertlik bozuldu' diye. Yıllardır dile getirilen bahis çıktıktan sonra Türk futbolunda yozlaşmanın, ahlaksızlığın boyutunu tartıştık yıllarca. Biz TFF olarak kendi bahçemizden yola çıktık. Türk futbolunun gerçekten değişime ihtiyaç olduğu, ahlak ve düzen için bazı doneler vereceğim. Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var.152'si aktif olarak bahis oynuyor. Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94! Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18.227 kez oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir!" şeklinde konuştu.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 aktif hakemin 152'si bahis oynuyor

"GEREKLİ CEZALARI ALACAKLAR"

Hacıosmanoğlu, sözlerini "Biz bugünden itibaren başlayıp Disiplin Kurulumuz, gerekli işlemleri bugünden itibaren başlatıp kısa süre içerisinde disiplin kuruluna sevk edip talimatlara göre gerekli cezaları alacaklar. 6222 sayılı yasaya göre 5 yıllık bir sınırlama var. Bizim talimatlarda da 5 yıllık zaman aşımı var. 5 yıllık süre içerisine giren rakamlar bu saydıklarım. İbrahim Hacıosmanoğlu: "İnsanlarla iyi geçinip koltukta kalma derdimiz yok. Türk futbolunun içinde ne pislik varsa temizlemek görevimiz. Cenab-ı Allah müsaade ettiği süre içerisinde bunları yapacağız" ifadeleriyle sürdürdü.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 aktif hakemin 152'si bahis oynuyor

"KULÜPLERİMİZE ÇAĞRIDA BULUNUYORUM"

Hacıosmanoğlu sözlerini, "Güzide kulüplerimize çağrıda bulunuyorum. Biz hakemlerle başladık ama ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım dahil, bu çalışmayı yaptığımız ilgili devlet kurumlarıyla kendimizi de kontrol ediyoruz. Bunun da sonuçlarını yakın zamanda paylaşırız. Türk futbol ailesiyle ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Biz TFF olarak nasıl kendi kapımızın önünü temizliyorsak, Türk futbol ailesinin üstüne düşen görev de kendileriyle başlayıp futbolcuları dahil tüm unsurlarıyla kontrol edip paylaşmaları. Aksi durumda çalışmalarımızı güzide devlet kurumlarımızla yapıp paylaşacağız. Çalışmaları FIFA ve UEFA ile paylaştık. Talimatlar açık olmasına rağmen hakem arkadaşlarımız kendi adlarına hesap açıp bahis oynamıştır. Hakemlikle ilgili çalışmalarımız zaten vardı, yetkili kurumlarımızla çalışmaları hızlandırıp, 81 ilde kurslar açıp, üniversitede özel bir bölüm açılacak. O kurslardan gelen arkadaşlar üniversitede kapsamlı eğitim görüp Türk futboluna kazandırılacak. Bu çalışma meşakkatli bir yol ama iyi ve ahlaklı nesiller için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Genç hakemlere kasti değil insani hatalarında da yöneticilerden, kulüplerden destek olmalarını, güzel yarınlara bizim inancımız tam. Türk futbolunu özlenen yere taşıyacağımıza inanıyorum. Soru talebi geldi. Sorulacak olan bir soru, verilecek olan bir cevap yok. Bunlar kamuoyuna yeter. Titizlikle bu konu üzerinde duracağız. Herkesin desteğini bekliyoruz" ifadeleriyle noktaladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (30)

Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

sen milyon dolarlar kazan tuzun kuru hakemler ne yapsın

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme186
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Kansız ahlaksız trol adamın maaşı milyon dolar mi

yanıt10
yanıt1
Haber YorumlarıYücel AtaBir:

Fenerin yeni başkanının şirketlerine bak bahis şirketleri var böyle bir sistemden güvenilirlik mi bekliyorsunuz halen

yanıt8
yanıt5
Haber YorumlarıHiçlik:

Para ile yaşlılık ve ölüm durdurulamıyor çünkü .. yaşlılık ve ölümü durdurabilmek için .. hiçlik i.. çok iyi bilmek gerekiyor. Hiçlik hakkında bilgi sahibi olmak .. paradan çok daha değerlidir. İşte ben bu sebepden dolayıdır para kovalamak yerine .. hiçlik hakkında bilgi sahibi olmaya çalışmaktayımdır. Mesela insanlar para ile teknoloji yani akıllı telefon cihazlar satın alırlar, ben ise para ile saksı, bitki toprağı gibi şeyler satın alıp deney ler yaparım çiçek yetiştirebilmek için saksıda.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMGk:

Bahis kralı Fenere başkan oldu onu sorun yapmadın bunu mu kafaya taktın

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme98
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıercan gurbhetchi:

Yav şu an ki FB başkanı yasa dışı bahisten yargılanıyor. Yurtdışı çıkış yasağı var hala. Deplasmana gidemiyor. Tff ne yapacak? Kaldırın bahisi o zaman.

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme44
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Yasadışı bahiaten değil kendi bahis şirketi vardı...

yanıt10
yanıt3
Haber YorumlarıHiçlik:

Yurt dışına çıkmak ile hiçlik bulunamaz. Yurt dışına giden bir insan.. Türkiyedeki şeylerden faydalanamaz. Mesela Türkiyede .. camiler var lavaboya gitmek için. Yurt dışında olmayabilirler. Ayrıca Türkiye de çöp kenarlarına insanlar ekmek asar.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMurat Vural:

Tff acilen o bahis oynayan hakemlerin isimlerini hemen kamuoyuyla paylaşması isimleri tek tek açıklaması gerekiyor .

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıercan gurbhetchi:

Yav şu an ki FB başkanı yasa dışı bahisten yargılanıyor. Yurtdışı çıkış yasağı var hala. Deplasmana gidemiyor. Ayrıca bahis şirketi sahibiydi.Tff ne yapacak? Kaldırın bahisi o zaman.

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme39
yanıtYanıtla
Tüm 30 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul dahil 15 il için kritik 36 saat! Baroklinik soğuk cephe geliyor

Bu sabahı unutun, İstanbul dahil 15 ilde kritik 36 saate girildi
71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu

71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu
Kırmızı kart mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu

Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
Türk futbolundaki bahis skandalında yeni detaylar: Bir hakem tek başına 18.227 kez bahis oynamış

Bahis skandalından "Pes" dedirten detaylar: Bir hakem tek başına...
İstanbul dahil 15 il için kritik 36 saat! Baroklinik soğuk cephe geliyor

Bu sabahı unutun, İstanbul dahil 15 ilde kritik 36 saate girildi
71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu

71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu
Kırmızı kart mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu

Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: Kızı ve yakın arkadaşı harekete geçti

Güllü'nün ölümünden haftalar sonra şaşırtan hamle
Domenico Tedesco evine sadece iki şey için gidiyor

Tedesco'dan taraftarı kendine hayran bırakan hareket
Trump, İsrail'in hayallerini yıktı: İstikrar Gücü'nde Türkler de olacak

Trump, İsrail'in hayallerini yıktı! Netanyahu'yu çıldırtacak sözler
Aralarındaki diyalog olay! Sergen Yalçın taraftarın karşısına çıktı

Deliye dönen taraftarların karşısına çıkan Sergen'in zor anları
MHP kanun teklifi sundu: Yabancı dijital medya platformlarına uygulanan vergi artırılsın

MHP, yabancı dijital medya platformları için harekete geçti
Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Çakallarla Dans'ın 'Köfte Necmi'si ilk hasadını yaptı

Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Köfte Necmi'den ilk hasat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.