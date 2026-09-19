TESK Başkan Adayı Yiğiner, delegelik oylarının asla satılık olmadığını söyledi

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Adayı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, "Delegelik irademiz ve oylarımız asla satılık değildir. Değişimden yana olan irademizi sandığa yansıtacağız" dedi.

39'uncu Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Kırşehir'e gelen TESK Genel Başkan Adayı ve TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve federasyon başkanlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Toplantının ardından katılımcı başkanlar adına basın açıklaması yapan Yiğiner, Ahilik kültürünün emeği, dürüstlüğü, alın terini, dayanışmayı ve meslek ahlakını esas aldığını belirtti. Ahilik geleneğinin yaşatılarak gelecek nesillere aktarılmasının tarihi bir sorumluluk olduğunu ifade eden Yiğiner, esnaf ve sanatkarların hür iradesi ve oylarıyla göreve geldiklerini söyledi. Yiğiner, 30 Eylül 2026'da gerçekleştirilecek TESK Genel Kurulu'nda oy kullanacak delegelere ilişkin ortaya atılan iddialara tepki gösterdi.

'OYLARIMIZ ASLA SATILIK DEĞİLDİR'

Belirli çevreler tarafından organize ve maksatlı bir karalama kampanyası yürütüldüğünü öne süren Yiğiner, "Ortaya atılan mesnetsiz iddiaları en sert dille reddediyoruz. Temsil ettiğimiz delegelik iradesi ve oylarımız asla satılık değildir. Şahsi ikbal ve koltuk kaygısından uzağız. Tek gayemiz, siftah yapmadan dükkanını kapatırken dahi şükrünü kaybetmeyen esnafımızın hukukunu korumaktır" diye konuştu.

MEVCUT YÖNETİME ELEŞTİRİ

Mevcut TESK yönetimini eleştiren Yiğiner, teşkilatın kaynaklarının esnaf ve sanatkarların hak ve menfaatleri doğrultusunda kullanılması gerektiğini söyledi. Yiğiner, "Esnafın alın teriyle oluşan teşkilat imkanları şahsi saltanatın aracına dönüştürülemez. Esnafımızın birikimi ve teşkilatımızın kaynakları, bir avuç yöneticinin şahsi tasarrufuna terk edilemez. Adaletsizliğe, çifte standarda ve yozlaşmış yönetim düzenine karşı dimdik ayaktayız" ifadelerini kullandı.

'ESNAFIMIZIN HAKLARINI SAVUNACAĞIZ'

TESK Genel Kurulu'nda değişimden yana tavır alacaklarını belirten Yiğiner, şunları söyledi:

"Ahilik ahlakının bizlere yüklediği sorumlulukla, 30 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek TESK Genel Kurulu'nda esnafımızın onurunu ve haklarını tavizsiz biçimde savunacağız. Değişimden yana olan sarsılmaz irademizi sandıkta kararlılıkla tecelli ettireceğiz. Esnafımızın kaderi hiçbir zümrenin ipoteği altında değildir ve olmayacaktır. İrademizi kirli ithamlarla gölgelemeye çalışan her türlü odak karşısında, meşru ve hukuki zemindeki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı