Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç Bayram Namazını Kıldı

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, bayram namazını Terme Tarihi Pazar Camisi'nde kıldı ve vatandaşlarla bayramlaştı. İlçe Müftüsü Ömer Ergül de bayramlaşma programına katıldı.

?? Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, bayram namazını Terme Tarihi Pazar Camisi'nde kıldı, ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Kurban Bayramı dolayısıyla Kılıç, bayram namazını Tarihi Pazar Camisi'nde kıldı. Kılıç, bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramlaşma programına İlçe Müftüsü Ömer Ergül de katıldı.

Kılıç, bayram namazı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hemşehrilerimizle bayramın sevincini ve bereketini paylaştık. Rabb'im bayramımızı mübarek, ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul eylesin." ifadesini kullandı.