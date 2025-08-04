Temmuz Ayında Enflasyon Verileri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin resmi verileri açıkladı. Buna göre yıllık enflasyon yüzde 33,52'ye geriledi. ENAG'a göre ise yıllık enflasyon yüzde 65,15 oldu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 2,06 olarak gerçekleşirken yıllık enflasyon yüzde 33,52 oldu.

Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre TÜFE'deki değişim 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 41,13 oranında artış olarak gerçekleşti.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık yüzde 27,95 arttı

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,95, ulaştırmada yüzde 26,57 ve konutta yüzde 62,01 artış yaşandı. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,94, ulaştırmada yüzde 4,35 ve konutta yüzde 9,03 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Temmuz ayı itibarıyla, 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,82, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,40, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,77 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 40,51 artış olarak kayıtlara geçti.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 24,02 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri ise şu şekilde hesaplandı:

Madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 28,30, imalatta yüzde 24,02, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 22,10 ve su temininde yüzde 55,74 artış. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ise, ara mallarında yüzde 21,91, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 31,35, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 26,40, enerjide yüzde 20,82 ve sermaye mallarında yüzde 28,34 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 1,60 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri ise şu şekilde oluştu:

Madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,67, imalatta yüzde 1,60, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2,21 ve su temininde yüzde 1,82 artış. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,68, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,31, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,54, enerjide yüzde 3,43 ve sermaye mallarında yüzde 2,53 artış olarak gerçekleşti.

TÜİK haziranda yıllık enflasyon oranını yüzde 35,05 olarak açıklamıştı. TÜİK'e göre TÜFE de haziran ayında aylık bazda yüzde 1,37 artmıştı.

ENAG yıllık enflasyonu yüzde 65 olarak açıkladı

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da, temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) 2025 Temmuz verilerini açıkladı.

ENAG verilerine göre, temmuz ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,75, yıllık bazda da yüzde 65,15 olarak gerçekleşti.

ENAG'a göre haziran ayında enflasyon yüzde 3,05 artmış; son 12 aylık artış ise yüzde 68,68 olarak hesaplanmıştı.

Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) X hesabından yapılan açıklamada, "ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Temmuz ayında %3,75 arttı. E-TÜFE'nin son 12 aylık artışı ise %65,15 olarak gerçekleşti" ifadelerine yer verildi.