Temizlik işçisi bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

Safranbolu Belediyesi'nde görevli temizlik işçisinden örnek davranış

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde belediyede çalışan temizlik görevlisi parkta, içerisinde yüklü miktarda para bulunan cüzdanı sahibine teslim etti.

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanı Salim Bozkurt, Barış Manço Parkını temizlediği sırada bankın altında bir cüzdan olduğunu fark etti. Bozkurt, yerden aldığı cüzdanı vatandaşların taleplerini ilgili birimlere yönlendirerek hizmetin en kısa sürede ulaşmasını sağlayan Halk Masası yetkililerine bıraktı.

Yetkililerin kimlik bilgilerinden ulaştığı Nur Seda Yirmibeş'e cüzdanı işçi tarafından teslim edildi.

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Salim Bozkurt'un cüzdanı teslim etmesinin ardından kimlik bilgilerinden cüzdan sahibine ulaşıldığını belirten Halk Masası görevlisi Ertuğrul Akarsu, "Salim Bozkurt arkadaşımıza bu onurlu davranışı için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Cüzdan sahibine de bulunduğu için yine çok mutluyuz" dedi.

İşçi Salim Bozkurt, yaptığının insanlık görevi olduğunu söyledi.

Nur Seda Yirmibeş ise, Eski Çarşı bölgesinde esnaflık yaptığını, çocuğunu parka getirdiğinde cüzdanını düşürdüğünü ifade ederek, "Sabah çocuğumu bırakmaya giderken cüzdanım olmadığını fark ettim. Bankayı aradım, kartlarımı iptal etmek üzereyken Halk Masasından arandım. Cüzdanımın temizlik işçisi arkadaşımız tarafından bulunduğunu ve Halk Masasına teslim edildiğini öğrendim. Çok sevindim. Arkadaşıma çok teşekkür ediyorum diye konuştu.

Yirmibeş, cüzdan içerisinde toptancıya ödemesi gereken paranın olduğunu, kredi kartlarının da yüklü miktarda dolu olduğunu kaydetti.