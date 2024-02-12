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TEM Otoyolunda Yol Vermeme Tartışması

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BEYKOZ TEM Otoyolunda iki otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışan sürücüler nedeniyle orta şeritte kalan başka bir sürücü o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

BEYKOZ TEM Otoyolunda iki otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Trafikte orta şeritte duran sürücü, arkasındaki tartıştığı sürücünün geçmesi için yol vermedi. Tartışan sürücüler nedeniyle orta şeritte kalan başka bir sürücü o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Olay, 9 Şubat Cuma günü öğle saatlerinde TEM Otoyolu Kavacık mevkii Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, iki otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Sürücülerden biri seyir halindeyken bir anda orta şeritte durdu ve arkasındaki tartıştığı sürücüye yol vermeyerek geçmesini engelledi. Diğer sürücülerde bir süre akan trafikte orta şeritte kaldı. Tartışan sürücüler hareket ettikten sonra da otomobillerini birbirlerinin üzerine sürdü.

ORTA ŞERİTTE DURUP BİRBİRLERİNE YOL VERMEDİLER

İki otomobil sürücüsü arasında başlayan tartışma anları trafikte kalan başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde tartışmaya karışan otomobil sürücüsü, diğer araçları da tehlikeye atarak orta şeritte durdu. Tartıştığı sürücünün geçişini engellemeye çalıştı. Yol kavgası yapan iki sürücü nedeniyle diğer sürücülerde orta şeritte kaldı. Bir süre orta şeritte kalan sürücüler hareket ettikten sonra yine birbirilerine yol vermemeye çalıştı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu ile kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kavacık Olay Güvenlik Trafik Güncel Haberler

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