Telafer'deki Kalkınma Yolu Projesi, İşsizlik ve Geri Dönüş İçin Umut Oluyor

Irak'ın Musul kentine bağlı ve şehir merkezinde nüfusun tamamı Türkmenlerden oluşan Telafer ilçesindeki yetkililer, Kalkınma Yolu Projesi'nin, terör örgütü DEAŞ'ın işgalinde zarar gören ilçenin kalkınması, imarı ve göç edenlerin geri dönüşü için büyük önem taşıdığını belirtiyor.

Anadolu Ajansının (AA) " Kalkınma Yolu'nda Yeni Musul" başlıklı dosya haberinin dördüncü bölümünde, Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı Telafer'deki yetkililer, projenin ilçeyi kapsamasının Telafer'in kalkınma ve yatırım ihtiyaçlarının yanı sıra halkın refahı ve terör nedeniyle ilçeden gidenlerin dönüşüne muhtemel etkilerini anlattı.

"Kalkınma Yolu'nun Telafer'i kapsaması memnuniyet verici"

Telafer Kaymakamı Halil Muhsin, bir uluslararası proje olan Kalkınma Yolu'nun Musul ve özellikle Telafer ilçesini de kapsamasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Projenin Irak geneli başta olmak üzere özellikle Musul ve Telafer'i olumlu etkileyeceğini aktaran Muhsin, terör örgütü DEAŞ'ten en çok etkilenen kentlerin başındaki Musul'un da kalkınmasına destek sağlayacağını bildirdi.

Proje, Telafer'in imar, işsizlik ve kalkınma sorununu çözebilir

Musul'da hızlı bir kalkınmanın söz konusu olduğunu ancak Telafer'de aynı durumu görmediklerini dile getiren Muhsin, Irak hükümetinin ilçede büyük projeler yapmadığını ve ilçenin imarında da bir yavaşlamanın olduğunu kaydetti.

Telafer ilçesinde yoğun bir genç nüfusun bulunduğunu ancak en büyük sorunlarının işsizlik olduğu ifade eden Muhsin,"Bu projeyle birlikte ilçedeki işsizliğin aza indirilmesini temenni ediyoruz." dedi.

Muhsin, proje kapsamındaki tren yolu güzergahının Telafer ve ilçeye bağlı köy ve kasabalardan geçmesinin bölgeye önemli ekonomik katkı sağlayacağını vurguladı.

"Telafer ilçesinin her türlü kalkınma ve yatırımlara ihtiyacı var"

Telafer ilçesinin her türlü kalkınma ve yatırımlara ihtiyacı olduğunu söyleyen Irak Türkmen Cephesi (ITC) Telafer Temsilcisi Cengiz İlyas da terör örgütü DEAŞ döneminde ilçenin altyapısının büyük zarar gördüğünü hatırlattı.

İlçenin son yıllarının en huzurlu ve güvenli dönemini yaşadığını ancak yeniden kalkınmaya çok ihtiyacı bulunduğuna dikkati çeken İlyas, bu projenin Telafer'in kalkınmasına destek sağlamasını istedi.

Terör örgütü DEAŞ'ın Telafer'i işgal etmesinden dolayı ilçede geçmişte büyük göçler yaşandığını hatırlatan İlyas, "Irak'ın çeşitli kentleri ve yurt dışında bulunan yüz binlerce Telaferli göçmenin geri dönmesini ancak bu projedeki yatırımlarla ve kalkınmalarla gerçekleşecek." ifadesini kullandı.

İlyas, Körfez ülkelerini Avrupa'ya bağlayan bu dev projeden Telafer halkının faydalanacağından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Kalkınma Yolu Projesi ile Telafer'de tren istasyonları, sanayi alanları ve çok sayıda hizmet tesislerinin inşa edileceğini belirten İlyas, projenin bir an önce hayata geçmesini istediklerini anlattı.