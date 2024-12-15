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Tekirdağ Valisi Soytürk, Çerkezköy OSB Başkanı Sözdinler'i Ziyaret Etti

Tekirdağ Valisi Soytürk, Çerkezköy OSB Başkanı Sözdinler'i Ziyaret Etti
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler'i ziyaret ederek, hayırseverlerin emniyet ve jandarma teşkilatlarına kazandırdığı araçlar için teşekkür belgesini takdim etti.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Soytürk, Sözdinler ile bir süre görüştü.

Vali Soytürk, emniyet ve jandarma teşkilatlarına kazandırılan araçların teminine destek sağlayan hayırseverler için düzenlenen teşekkür belgesi takdim törenine katılamayan Sözdinler'e belgesini verdi.

Soytürk, katkı ve desteklerinden dolayı Sözdinler'e teşekkür etti.

Ziyarette Soytürk'e Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü de eşlik etti.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
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