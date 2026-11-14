Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Aksoy, zeytin üreticisini ziyaret etti

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Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Süleymanpaşa ilçesinde zeytin üretimi yapan çiftçiyi ziyaret etti.

Aksoy, Yavuz Mahallesi Mengen mevkisinde 16 dekarlık alanda zeytin yetiştiren üreticiyle bir araya geldi.

Ziyarette zeytin yetiştiriciliği, üretim sürecinde karşılaşılan sorunlar, pazarlama koşulları ve çözüm önerileri ele alındı.

İl Müdürlüğü teknik ekipleri de üreticiye zeytin ağaçlarında görülen hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda bilgi verdi.

Bitki koruma ürünlerinin doğru zamanda ve önerilen dozda kullanılmasının önemine değinilen ziyarette, hasat sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar da anlatıldı.

Kaynak: AA