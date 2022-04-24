Tekirdağ "Milli Mücadeleden Milli Hakimiyete" konferansı düzenlendi - Haberler

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Tekirdağ "Milli Mücadeleden Milli Hakimiyete" konferansı düzenlendi

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ 'Milli Mücadeleden Milli Hakimiyete' konferansı düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BALKAM) tarafından "Milli Mücadeleden Milli Hakimiyete" konferansı düzenlendi.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BALKAM) tarafından "Milli Mücadeleden Milli Hakimiyete" konferansı düzenlendi.

NKÜ'den yapılan açıklamaya göre, çevrim içi gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü BALKAM Müdürü Doç. Dr. Sezai Öztaş'ın yaptığı konferansa konuşmacı olarak Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nejla Günay katıldı.

Konferansı rektör yardımcısı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, akademisyenler ve öğrenciler takip etti.

Rektör yardımcısı Prof. Dr. Vatandaş ve BALKAM Müdürü Doç. Dr. Öztaş konferansta konuşması yaptı.

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Günay da Milli Mücadele dönemini ve TBMM'nin açılışına giden olayları anlattı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Namık Kemal Üniversitesi, Araştırma, Tekirdağ, Milli, Güncel, Haberler

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