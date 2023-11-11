Tekirdağ Kapaklı'da Bisiklet Hırsızlarına Operasyon: 3 Kişi Yakalandı

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bisiklet hırsızlığı yapan 3 kişi yakalandı. Çalınan bisikletler müştekilere teslim edildi.

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından bisiklet hırsızlarına yönelik yapılan çalışmada 3 kişi yakalandı.

Olay, Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi Palmiye Sitesi'nde meydana geldi. B.Ç. ve A.D. isimli vatandaşlar ikamet etmiş oldukları apartmandan çocuklarına ait 2 adet bisikletin çalındığını bildirmeleri üzerine Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmalar sonucu hırsızların F.A., M.O.A. ve S.S.Ç olduğu tespit edilirken bahse konu olan bisikletler muhafaza altına alınarak bulunduğu haliyle müştekilere teslim edildi. - TEKİRDAĞ