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Tekirdağ Jandarma Komutanlığı'ndan Huzur ve Güven Uygulaması: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan huzur ve güven uygulamasında 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde uygulamalarını sürdürüyor.

Uygulamada 708 araç kontrol edildi, 2 bin 190 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı gözaltına alındı.

Ekiplerce kontrol edilen 26 aracın sürücüsüne ihlallerden dolayı 73 bin 325 lira para cezası uygulandı, 16 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Tekirdağ Güvenlik Trafik Hukuk Güncel Haberler

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