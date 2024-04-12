Tekirdağ Jandarma Komutanlığı'ndan Huzur ve Güven Uygulaması: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan huzur ve güven uygulamasında 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde uygulamalarını sürdürüyor.
Uygulamada 708 araç kontrol edildi, 2 bin 190 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı gözaltına alındı.
Ekiplerce kontrol edilen 26 aracın sürücüsüne ihlallerden dolayı 73 bin 325 lira para cezası uygulandı, 16 araç trafikten men edildi.