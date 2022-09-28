Tekirdağ haber... Çorlu'da bir kişi evinde ölü bulundu
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Tekirdağ haberlerine göre Çorlu ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Çorlu ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Cemaliye Mahallesi'nde yaşayan Arslan Vurgun (53) iş yerine gitmeyince arkadaşları polise haber vererek yardım istedi.
Eve giden polis ve itfaiye ekipleri içeriye girdiklerinde Vurgun'u yatakta ölü buldu.
Ceset, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel