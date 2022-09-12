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Tekirdağ gündem: Hayrabolu'da yeni eğitim öğretim yılı başladı

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Tekirdağ gündem: Hayrabolu'da yeni eğitim öğretim yılı başladı

Tekirdağ haberine göre Hayrabolu ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle tören düzenlendi.

Hayrabolu ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle tören düzenlendi.

Melek Üner İlkokulu'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Özer törende, eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Programa İlçe Kaymakamı Eyüp Fırat, Belediye Başkanı Osman İnan ve öğrenci velileri katıldı.

Kaynak: AA / Sedat Kara - Güncel

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