Tekirdağ gündem haberi... ÇERKEZKÖY'DE FABRİKADA PATLAMA: 3 YARALI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ gündem haberi... ÇERKEZKÖY'DE FABRİKADA PATLAMA: 3 YARALI

Tekirdağ haberler... TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan matbaa mürekkepleri üreten fabrikada meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

 - Güncelleme:

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan matbaa mürekkepleri üreten fabrikada meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan matbaa mürekkepleri üretimi yapan bir fabrikada bugün saat 13.00 sıralarında patlama meydana geldi. Ürün testi sırasında meydana gelen kimyasal patlama üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülerek, kontrol altına alındı. Patlamada, tesisin sahibi olduğu belirtilen Ömer Asım Eralp, tesisin üretim müdürü Mustafa Remzi Emanet ile operatör Veli Gümüş yaralandı. Yaralılar, Çerkezköy ve Çorlu'daki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Çerkezköy Kaymakamlığı'na vekalet eden Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title