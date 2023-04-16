Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Karadeniz Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Yüksel, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi, vatandaşlarla sohbet etti.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Yüksel, program dahilinde alt yapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda yol yapım çalışmalarının başlayacağını belirtti.

Mahallede yapılan ve yapılacak hizmetler hakkında bilgi veren Yüksel, "Karadeniz Mahallemizde devam eden çalışmalarımızı takip ettik. Mahallede yaşayan vatandaşlarımız ile sohbet etme fırsatı yakaladık. Mahallemizi modern ve güzel görünüme kavuşturmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarım danışmanları bilgilendirildi

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğünce tarım danışmanlarına bilgilendirme sunumları yapıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre MüdürlükToplantı Salonu'nda tarım danışmanlarına yönelik bitkisel üretim ve bitki koruma ürünleri, tarımsal ürün değerlendirme, tarımsal kuraklık ve çiftlik danışmanlık sistemi konularında bilgilendirme yapıldı.

Toplantı, soruların yanıtlanmasıyla sona erdi.